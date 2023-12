DAX 40 Wochenausblick: Zurückhaltung vor Weihnachten? „Window Dressing“ im Blick

In der letzten Handelswoche vor Weihnachten hoffen Börsianer hierzulande auf eine Fortsetzung der jüngsten Kursrallye. Angesichts ambitionierter Kursniveaus könnten Marktakteure allerdings auf den Gedanken kommen ihre Gewinne zunächst partiell zu versilbern. Übergeordnet bleibt die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen Gesprächsthema Nummer eins. Auch das im Fachjargon sogenannte „Window Dressing“ könnte für Impulse sorgen.

Zinssenkungsspekulationen halten Anleger weiter bei der Stange

In der vergangenen Woche waren es insbesondere rückläufige Teuerungsdaten in den USA, gepaart mit taubenhaften Kommentaren durch Fed-Chef Jerome Powell, welche Anleger hellhörig werden ließen. Die Aussicht auf global sinkende Zinsen nährt in Anlegerkreisen zusehends die Zuversicht auf erste Zinssenkungen im Frühjahr 2024. Mit 3,1 Prozent lagen die im Fachjargon sogenannten Verbraucherpreise unter dem Oktober-Wert von 3,2 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell legte zudem eine weniger restriktive Rhetorik an den Tag und nährte somit die Zinssenkungsfantasien. Wie im Vorfeld von Ökonomen erwartet, haben die Fed und EZB nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte entsprechenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen jedoch gedämpft.

Aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalender steht für Anleger eine vergleichsweise ruhigere Börsenwoche auf der Agenda.