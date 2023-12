DAX® - Temporär erstmals über 17.000 Punkten

Der DAX® hat seit Ende Oktober eine beeindruckende Rally von in der Spitze über 2.300 Punkten auf das Börsenparkett gelegt. In der vergangenen Woche notierte das Aktienbarometer dabei kurzfristig sogar erstmals oberhalb der Marke von 17.000 Punkten. Auf der Zielgeraden haben die deutschen Standardwerte die siebte weiße – sprich positive – Wochenkerzen in Serie verpasst. Aber auch sonst hat sich etwas im Vergleich zu den Vorwochen verändert: So verfügt die Kerze der abgelaufenen Woche über einen nennenswerten Docht – ein erstes Indiz dafür, dass die Bäume beim DAX® kurzfristig nicht mehr in den Himmel wachsen werden. Diesen Rückschluss lässt auch die kurzfristig sehr optimistische Börsenstimmung zu. Laut der aktuellen Sentimenterhebung ist der Anteil der Bären unter dem amerikanischen Privatanlegern auf den niedrigsten Stand des Jahres gefallen. Zu viel Euphorie stellt zunächst eher einen Bremsklotz für die Aktienmärkte dar. Kommen wir zurück nach Deutschland: Die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochs der letzten drei Jahre bei rund 16.500/16.300 Punkten stellen in Zukunft einen wichtigen Rückzugsbereich dar.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.