dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.12.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima trübt sich überraschend ein

MÜNCHEN - Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Schwung: Vor dem Weinachsfest trübt sich die Stimmung überraschend ein. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, fällt im Dezember um 0,8 Punkte auf 86,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet, im Schnitt wurden 87,7 Punkte erwartet.

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft auch im Schlussquartal geschrumpft

FRANKFURT - Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank noch nicht beendet. "Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland dürfte im vierten Quartal 2023 erneut leicht zurückgehen", schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Es wäre das zweite Quartal in Folge, in dem die Wirtschaftsleistung schrumpft, damit wäre Europas größte Volkswirtschaft in einer "technischen Rezession".

USA: NAHB-Immobilienindex hellt sich auf

WASHINGTON - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Dezember aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um drei Punkte auf 37 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Der Indexwert war zuvor vier Monate in Folge gefallen.

ROUNDUP 2/Ungeliebter Kompromiss: Ampel-Vertreter zweifeln Haushaltseinigung an

BERLIN - Die Einigung der Ampel-Partner SPD, Grüne und FDP in der Haushaltskrise ist noch keine Woche alt - und schon stellen Vertreter aller drei Seiten mühselig errungene Kompromisse wieder in Frage. Regierungssprecher Steffen Hebestreit versuchte am Montag zu beschwichtigen: Er sehe wenig "Änderungswillen" innerhalb der Bundesregierung, sagte er in Berlin. Die Details würden im Augenblick noch vom Finanzministerium federführend geklärt. "Aber die allgemeine Einigung und auch die grundsätzliche Stoßrichtung bleiben." Vorbehalte würden geprüft. "Aber die Regierung ist fest entschlossen, die Einigung von Mittwoch umzusetzen."

EU-Staaten beschließen Einfuhrverbot für Diamanten aus Russland

BRÜSSEL - Die EU-Staaten haben ein neues Paket mit Sanktionen gegen Russland beschlossen. Zu diesem gehört auch ein Einfuhrverbot für russische Diamanten, wie der Rat der Mitgliedstaaten am Montag in Brüssel mitteilte.

ROUNDUP: Erneuerbare liefern erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs

BERLIN - Klimaneutral erzeugter Strom hat 2023 erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das geht aus Montag veröffentlichten Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Demnach entfielen im zu Ende gehenden Jahr knapp 52 Prozent des Bruttostromverbrauchs auf erneuerbare Energien, das sind 5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. ZSW und BDEW gehen davon aus, dass der gesamte Bruttostromverbrauch 2023 bei rund 517,3 Milliarden Kilowattstunden liegen wird.

Regierungssprecher: Einigung zum Haushalt wird umgesetzt

BERLIN - Die Bundesregierung will die Einigung der Koalitionsspitzen zum Haushalt trotz scharfer Kritik an einzelnen Maßnahmen umsetzen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag in Berlin, die Regierung habe sich am vergangenen Mittwoch nach intensiven Gesprächen geeinigt und auf Einsparungen im Haushalt 2024 verständigt. Die Details würden im Augenblick noch vom Finanzministerium federführend geklärt. "Aber die allgemeine Einigung und auch die grundsätzliche Stoßrichtung bleiben." Er sehe wenig "Änderungswillen" innerhalb der Bundesregierung.

