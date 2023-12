EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: Rückkauf von Schuldverschreibungen 7% 20/25 i. H. v. bis zu EUR 1 Mio. über die Börse beschlossen

EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

PAUL Tech AG: Rückkauf von Schuldverschreibungen 7% 20/25 i. H. v. bis zu EUR 1 Mio. über die Börse beschlossen



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PAUL Tech AG: Rückkauf von Schuldverschreibungen 7% 20/25 i. H. v. bis zu EUR 1 Mio. über die Börse beschlossen NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. Mannheim, 18. Dezember 2023 – Die PAUL Tech AG als Emittentin der Anleihe 7% 20/25 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "Anleihe") informiert darüber, dass sie den Rückkauf von Schuldverschreibungen bis zu einem maximalen Gesamtnennbetrag von EUR 1 Mio. beschlossen hat. Der Rückkauf der Schuldverschreibungen durch die PAUL Tech AG erfolgt über die Börse und wird je nach verfügbarer Liquidität im Markt bis zum 30. Juni 2024 erfolgen.

Derzeit beläuft sich der Gesamtnennbetrag der unter der Anleihe begebenen Schuldverschreibungen auf insgesamt EUR 35 Mio.. IR Kontakt:

