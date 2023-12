EQS-News: Erste Asset Management bringt Tech-Aktienfonds in Deutschland an den Start

Mit dem ERSTE STOCK TECHNO bringt die Erste Asset Management einen breit gestreuten Aktienfonds mit Fokus auf Technologiewerte in Deutschland in den Vertrieb. Der Fonds kann mit einem mehr als 20-jährigen Track-Record und einer überzeugenden Performance aufwarten. Auch abseits des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) bietet der Tech-Sektor interessante Wachstumschancen. Anleger:innen müssen jedoch auch die Risiken beachten, die ein Investment in Wertpapiere beinhaltet.

„Das Thema Künstliche Intelligenz begleitet den Technologiesektor bereits seit langem. Nichtsdestotrotz gewann es in diesem Jahr deutlich an Fahrt“, betont Bernhard Ruttenstorfer. Er ist bereits seit 2004 im Aktien-Team der Erste Asset Management tätig und verantwortet den Technologiefonds ERSTE STOCK TECHNO. Auch am Aktienmarkt war die KI-Fantasie ein wesentlicher Faktor. So waren es vor allem die „Magnificent 7“ rund um die Tech-Konzerne Apple, Microsoft, Alphabet und Co., welche die Performance in diesem Jahr antrieben. „Anwendungen wie ChatGPT eroberten die Gunst der Nutzer im Sturm. Dies und die Möglichkeiten Künstliche Intelligenz in weitere Applikationen zu integrieren, löste einen Investmentschub von Seiten der Datencenterbetreiber aus“, fasst Ruttenstorfer zusammen.

Breit gestreutes Investment in den Technologiebereich

Abseits der Rally die das Thema KI in diesem Jahr auslöste, ist jedoch noch lange nicht entschieden wer bei dem Megatrend Künstliche Intelligenz langfristig die Nase vorne haben wird. Zudem bietet der Tech-Sektor neben dem Trendthema KI noch weitere interessante und möglicherweise aussichtsreiche Themenfelder. Für Anleger:innen, die sich neben der Chancen auch der Risiken eines Investments in Wertpapiere bewusst sind, könnte es daher Sinn machen, breit gestreut in verschiedenste Titel und Sektoren aus dem Technologiebereich zu investieren.

Diese Möglichkeit bietet die Erste Asset Management mit dem ERSTE STOCK TECHNO jetzt auch für Anleger:innen in Deutschland. Seit kurzem ist der Fonds am deutschen Markt zum Vertrieb zugelassen. Doch worin investiert der ERSTE STOCK TECHNO und nach welchen Kriterien richtet sich die Titelauswahl?

Mehr als 20-jähriger Track-Record

Der Fonds, der vor allem in Unternehmen aus den entwickelten Märkten und dem Bereich Technologie investiert, besteht bereits seit mehr als 20 Jahren. Der Investmentprozess basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Auswahl der Titel im Portfolio setzt das Fondsmanagement auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen. Aber auch der Faktor Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Als Teil der Integration-Produktpalette orientiert sich der ERSTE STOCK TECHNO an den strengen Nachhaltigkeitskriterien der Erste AM. Damit entspricht er dem Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Potenzial durch unterschiedliche Themen und Trends

Auch wenn Künstliche Intelligenz ein vielversprechender Bereich ist, sei es laut Fondsmanager Ruttenstorfer zu eng gegriffen nur auf ein Thema im Portfolio zu setzen. „Der Sektor wird von einer Vielzahl von Trends und Themen dominiert.“ Bereiche wie Softwaresicherheit, digitale Werbung, Automatisierung, Elektro-Mobilität oder Video-Gaming sieht er als ebenso chancenreich an. „Da diese Segmente unterschiedliche Zyklen erleben, ist im Fonds auch eine breite Risikostreuung gegeben. Potenzial durch unterschiedliche Trends ist eine der Stärken des ERSTE STOCK TECHNO“, betont der Fondsmanager.

Die Anwendung von Technologie und insbesondere neuer Technologien wie KI schreite in der Bevölkerung immer schneller voran, so Ruttenstorfer. „Außerdem gibt es immer mehr Geschäftsfelder, die erschlossen werden durch technologischen Fortschritt – blickt man beispielsweise nur auf das Thema autonomes Fahren, wo es jedes Jahr weitere Fortschritte gibt.“ Fundamental sei die Branche gut aufgestellt. Daher rechne man für 2024 mit zunehmenden Gewinnen im Technologiesektor und blicke positiv auf das kommende Jahr, erklärt er. Hinweis: Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Überzeugende Performance

Die Wertentwicklung des ERSTE STOCK TECHNO kann sich jedenfalls auch im Branchenvergleich sehen lassen. Über die vergangenen 10 Jahre hat sich der Fonds im Wert beinahe verfünffacht. Durchschnittlich brachte er somit eine jährliche Performance von rund 18,6%. Damit nimmt der ERSTE STOCK TECHNO auch in der Peer-Group einen Spitzenplatz ein. Dabei ist zu beachten, dass eine gute Performance in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen darstellt. Der Großteil der Unternehmen im Tech-Bereich ist in den USA zu finden. Anleger:innen müssen daher beachten, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und Europa im Fonds eine eher untergeordnete Rolle spielen.