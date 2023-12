EQS-News: Niederländisches Technologie-Netzwerk empfiehlt comforte-Cybersecurity-Lösung für besseren Datenschutz

Emittent / Herausgeber: comforte AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Niederländisches Technologie-Netzwerk empfiehlt comforte-Cybersecurity-Lösung für besseren Datenschutz Wiesbaden, 18. Dezember 2023 – Das National Innovation Center for Privacy Enhancing Technologies (NICPET), ein Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen, NROs und der Öffentlichen Hand in den Niederlanden, empfiehlt in einer aktuellen Marktübersicht den Einsatz der Cybersecurity-Software von comforte zum besseren Schutz beim Austausch und der Verarbeitung von Daten. Die datenzentrische Cybersecurity-Lösung von comforte ist formaterhaltend und ermöglicht den durchgängigen Einsatz und die Analyse von Daten in allen IT-Anwendungen eines Unternehmens. Durch ihre komplexe Tokenisierung sind die Unternehmensdaten für Dritte wertlos und unbrauchbar. Dank ihres Plug & Play-Prinzips kann die Implementierung im laufenden Betrieb erfolgen. Zudem überzeugt die comforte-Lösung durch ihre Einbindungsmöglichkeiten in unterschiedliche Systemlandschaften und Cloud-Umgebungen. Das NICPET-Netzwerk hat sich auf die Beratung von Regierungsorganisationen und öffentlichen Einrichtungen bei Technologien zum Schutz der Privatsphäre (PET, Privacy-enhancing technologies) fokussiert. Ein Forscherteam der Niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO) unterstützt die Arbeit inhaltlich. Die TNO hat den gesetzlichen Auftrag, Forschung auch auf internationaler Ebene für allgemeine Belange zugänglich zu machen. Sie wird von der Regierung kontrolliert. Finanziert wird NICPET zudem von den Ministerien für Inneres sowie Justiz und Sicherheit. Gerade öffentliche Einrichtungen und Verwaltungen haben im Zuge der Digitalisierung immer mehr Aufgaben und Daten online verfügbar gemacht und so ihre Angriffsfläche für Cyber-Kriminelle erweitert. Die Zahl der Cyberattacken hat in den vergangenen Jahren entsprechend deutlich zugenommen. Betroffen sind inzwischen nicht nur Kommunen, sondern auch Schulen oder Krankenhäuser. Um Schäden abzuwenden, müssen öffentliche Einrichtungen in ihren Schutz investieren und Mitarbeiter bei Cybercrime schulen. Mitarbeiter müssen Daten rechtskonform austauschen und nutzen können und verhindern, dass diese nach außen oder in die Hände unbefugter Dritter gelangen. PETs ermöglichen dabei einen sicheren Austausch und eine sichere Analyse von Daten zwischen verschiedenen Instanzen. NICPET leistet mit seiner Aufklärungsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Datenschutzes und stellt sicher, dass bei Regierungsbehörden, Gemeinden oder öffentlichen Einrichtungen das Know-how und die technischen Voraussetzungen vorhanden sind, um Technologien zum Schutz der Privatsphäre wirksam einzusetzen. Über die comforte AG Die comforte AG ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von comforte, um sensible Daten zu schützen. Die Data Security Plattform von comforte lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei Daten zu entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich befinden. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz von unternehmenskritischen Systemen, ist die comforte AG der perfekte Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr wertvollstes Gut schützen: Ihre Daten. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. comforte AG: Thomas Stoesser, Executive Vice President, Marketing & Product Management E-Mail: t.stoesser@comforte.com Tel.: + 49 611 9319900 Wirtschaftsmedien: edicto GmbH

