EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG: Vorstandsverträge von Petrobelli und Ampaw bis 2027 verlängert

Oldenburg, 18. Dezember 2023 Vorstandsverträge von Petrobelli und Ampaw bis 2027 verlängert Giacomo Petrobelli und Marc Ampaw setzen erfolgreiche Arbeit in Corporates & Diversified Lending fort

Aufsichtsratschef Axel Bartsch betont Kontinuität der Zusammenarbeit Der Aufsichtsrat der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) hat beschlossen, die Verträge der beiden Vorstände des Geschäftssegments Corporates & Diversified Lending, Giacomo Petrobelli und Marc Ampaw, um weitere drei Jahre bis 2027 zu verlängern. Diese Vertragsverlängerung der operativen Vorstandsressorts unterstreicht die Wertschätzung für ihre bewährte Kompetenz und stellt eine klare Befürwortung der strategischen Entwicklung der OLB dar. „Ich freue mich, dass die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit Giacomo Petrobelli und Marc Ampaw um weitere drei Jahre fortgesetzt wird. Gemeinsam mit ihren Teams tragen sie maßgeblich zum profitablen Wachstumskurs der OLB bei. Beide genießen unser vollstes Vertrauen aufgrund ihrer Ergebnisse für die OLB, ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung“, sagt Axel Bartsch, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Giacomo Petrobelli ist seit 1. Juli 2022 Mitglied im Vorstand der OLB. Zuvor hatte er seit Januar 2020 die Position des Generalbevollmächtigten der Bank inne. Marc Ampaw stieß im April 2020 zur OLB und ist seitdem Mitglied des Vorstands. Über die OLB Die Oldenburgische Landesbank AG ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre mehr als 650.000 Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von rund 25 Mrd. Euro. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

Investor Relations

Theodor-Heuss-Allee 108

60486 Frankfurt am Main



Telefon +49 (0)69 756193-0

investor.relations@olb.de Sandra Büschken

Telefon +49 (0)69 756193-36

sandra.bueschken@olb.de





Oldenburgische Landesbank AG

Corporate Communications

Stau 15/17

26122 Oldenburg



Telefon +49 (0)441 221-1413

pressestelle@olb.de Britta Silchmüller

Telefon +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de

