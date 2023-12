GNW-Adhoc: Granducato di Bracciano, das neue Hotel Albergo Diffuso, kündigt Eröffnung im Frühjahr 2024 an

^BRACCIANO, Italien, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das mittelalterliche Bracciano und sein kristallklarer See werden zu einem Zentrum für Erlebnistourismus. Granducato di Bracciano (http://www.granducato.eu/) kündigt die Eröffnung des neuen Hotels Albergo Diffuso im Frühjahr 2024 an. Das Hotel liegt in einem mittelalterlichen Weiler und verspricht eine Mischung aus Luxus und lokaler Kultur. Das Hotel soll im Frühjahr 2024 eröffnet werden und bietet historische und luxuriöse Unterkünfte. Jeder Bereich ist einzigartig gestaltet und die Suiten sind mit handverlesenen antiken Stücken eingerichtet. Discover the new Albergo Diffuso in Bracciano opening in spring 2024 (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10193/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10192/eng) Granducato di Bracciano bietet: * 13 luxuriöse mittelalterliche Suiten * ein Boutique-Hotel * ein Familienresort mit Pool * einen historischen Palast mit einem Spa und Beauty Center * eine traditionelle Trattoria * ein Gourmetrestaurant * eine Weinbar mit Bistro * eine Champagner- und DJ-Bar ?Unser Ziel ist es, ein authentisches Erlebnis zu bieten, das es unseren Gästen ermöglicht, vollständig in das Leben und die Geschichte von Bracciano einzutauchen, ohne auf die Annehmlichkeiten eines Luxushotels zu verzichten", so Massimo Scialò (https://eurotime-international.com/our-team/), Direktor von Eurotime Italia (http://www.eurotime-international.com/). Das Unternehmen verwaltet dieses Projekt über seine Tochtergesellschaft Eurotime Horeca. Scialò betont, dass diese Initiative ?eine große Chance für die gesamte Region darstellt, die lange Zeit nicht auf dem internationalen Radar war, aber jetzt wollen wir ihr touristisches Potenzial zum Nutzen der lokalen Gemeinden steigern." Bracciano, ein mittelalterlicher Weiler reich an Geschichte und Charme, war vom Mittelalter bis zur Renaissance ein Anziehungspunkt für Fürsten und Päpste. Die Gegend ist auch für ihr etruskisches und römisches Erbe bekannt. Es waren die Römer, die das erste Aquädukt bauten, um das Wasser des Sees nach Rom zu leiten. Seitdem ist er eine der Wasserversorgungen der Stadt. Die strategische Lage des Weilers ist ein weiteres Plus. Es ist etwa 30 Minuten vom Flughafen Leonardo da Vinci in Fiumicino und eine 25-minütige Zugfahrt von Rom entfernt. Bracciano ist bereits, wenn auch nur bedingt, für seine schönen Landschaften bekannt, darunter das berühmte Schloss - der Ort der Hochzeit von Tom Cruise und Katie Holmes - und der wohl sauberste See Europas. Granducato di Bracciano, das in diesem Frühjahr eröffnet wird, soll ein Leuchtturm für das Erlebnis des immersiven Tourismus werden und Touristen dazu bringen, diesen neuen und unberührten Teil Italiens zu entdecken - ideal für alle, die unerforschte und authentische Ziele suchen. Ilaria de Andreis projects@eurotimeitalia.com (mailto:projects@eurotimeitalia.com) +393385265745 www.granducato.eu (http://www.granducato.eu/) www.eurotime-international.com (http://www.eurotime-international.com/) °