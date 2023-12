Lage im Roten Meer immer bedrohlicher - Reedereien reagieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Der Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas wirkt sich zunehmend auf die Sicherheit der internationalen Schifffahrt im Roten Meer und um die Südküste des Jemens aus.

Dort verlaufen wichtige Routen zwischen Afrika und Asien sowie über den Suez-Kanal am Nordende des Roten Meeres von und nach Europa. Die deutsche Reederei Hapag-Lloyd fährt bis auf weiteres nicht mehr durch den Suez-Kanal und das Rote Meer. Stattdessen werde der Weg um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas genommen, teilte das Unternehmen nach einer Krisensitzung am Montag mit.

Die merklich weiteren Routen dürften sich auch auf die Preise auswirken. Bei Hapag-Lloyd betrifft das allein bis Jahresende einem Sprecher zufolge ungefähr 25 Schiffe. Am vergangenen Freitag war auf einem Frachter der Reederei ein Geschoss eingeschlagen, was einen Brand ausgelöst hatte. Das Schiff habe seinen Weg zwar fortsetzen können, erklärte die Reederei. Dennoch sei die Situation unsicher. "Die Risiken für unsere Besatzungen sind inakzeptabel."

Auch die taiwanische Container-Reederei Evergreen setzt Fahrten ihrer Schiffe durch das Rote Meer bis auf weiteres aus. Schiffe in der Region würden in sichere Gewässer navigieren, Frachter mit Route durch das Rote Meer würden umgeleitet über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas, teilte die Reederei mit. Etwa 15 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs wird über den Suezkanal abgewickelt, die kürzeste Route zwischen Europa und Asien.

Die Bundesregierung prüft nach Angaben des Verteidigungsministeriums einen Einsatz der Marine im Roten Meer, um die Schiffe zu schützen. Die USA haben bereits Kriegsschiffe in die Region entsandt und erklärt, sie wollten eine Koalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer bilden. In Reedereikreisen wird eine Lösung noch in dieser Woche erwartet. Sollten die Handelsschiffe von Militärschiffen begleitet werden, könne auch wieder der Weg durch den Suez-Kanal genutzt werden, hieß es. Die Gefahr geht vor allem von den mit der Hamas verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen aus. Sie bekannten sich am Montag zu Drohnen-Angriffen auf zwei weitere Schiffe im Roten Meer.

AKTIEN VON REEDEREIEN LEGEN ZU

Rebellensprecher Jahja Sarea identifizierte auf der Plattform X die Schiffe als die "Swan Atlantic" und die "MSC Clara". Der norwegische Eigner der "Swan Atlantic", Inventor Chemical Tankers, teilte mit, ein Objekt habe die "Swan Atlantic" getroffen, die Besatzung sei unversehrt.

Im Jemen werden weite Gebiete von den Huthi-Rebellen kontrolliert. Sie haben mehrfach Frachter im Roten Meer angegriffen, denen sie eine Verbindung zu Israel unterstellen, und Raketen auf Israel selbst abgefeuert. Die Huthi haben angekündigt, ihre Angriffe fortzusetzen, bis Israel seine Offensive im Gazastreifen beendet. Am Wochenende erklärten sie, ernsthafte Schritte zur Linderung der katastrophalen Lage der palästinensischen Bevölkerung würden dazu beitragen, die Eskalation zu verringern. Es war der erste Hinweis, dass die Huthi zur Entspannung der Lage bereit sein könnten.

Mehrere Reedereien, darunter die weltweit größte Container-Reederei MSC, haben reagiert und meiden den Suez-Kanal. Bereits am Freitag hatte die dänische Groß-Reederei A.P. Moller-Maersk alle ihre Containertransporte durch den Bab al-Mandab gestoppt. Auch die französische Reederei CMA CGM folgte dem Schritt. An den Börsen zogen die Aktien von Reedereien in Erwartung höherer Frachtpreise an.

