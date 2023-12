No-Spread-Aktion: Endlos Turbos auf DAX-Aktien!

Adventskalender sorgen für tägliche Überraschungen und verbreiten festliche Vorfreude. In der No-Spread-Aktion können vom 18. Dezember bis zum 24. Dezember Endlos Turbos auf DAX-Aktien aus der Assetklasse Aktien zu den Haupthandelszeiten des Basiswerts ohne Spread gehandelt werden.* Interessant könnten in diesem Zusammenhang zum Beispiel DAX-Titel aus dem Versicherungsbereich wie Allianz, Hannover Rück und Münchener Rück sein, die sich in langfristigen und stabilen Aufwärtstrends befinden.

Rückversicherer im Profil

Die Hannover Rück ist ein weltweit agierendes Rückversicherungsunternehmen. Ihr Geschäftsmodell basiert darauf, Risiken von Erstversicherungsunternehmen zu übernehmen. Diese Übernahme erfolgt in Form von Rückversicherungsverträgen, bei denen die Hannover Rück gegen Zahlung von Prämien die finanzielle Verantwortung für bestimmte Risiken übernimmt. Das Unternehmen diversifiziert sein Portfolio über verschiedene Sparten wie Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Spezialrisiken. Durch die Verteilung von Risiken auf globaler Ebene und das professionelle Risikomanagement trägt die Hannover Rück dazu bei, die finanzielle Stabilität der Erstversicherer zu sichern. Das Geschäftsmodell beruht auf einer sorgfältigen Risikoeinschätzung und ermöglicht es, komplexe Risiken in verschiedenen Branchen und Regionen zu managen.

Expansion und Risikoabwägungen überzeugen die Anleger

Übergeordnet profitiert der Konzern vor allem von seinem weiter forcierten Expansionskurs in der Region Asien/Pazifik, wobei Hannover Rück die Marktposition konsequent ausgebaut hat. Da das Unternehmen im Vergleich zu anderen Branchengrößen im Kerngeschäft eine defensivere Strategie fährt, und Rückversicherungsrisiken durch die Ausplatzierung via Cat-Bonds oder bei der Absicherung besonders hoher Schadensrisiken weitere Rückversicherer mit ins Boot nimmt (Retrozession), ist das Unternehmen weniger anfällig gegenüber Großschadensereignissen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels. Operativ konnte die Hannover Rück zuletzt mit den am 09. November vorgelegten Zahlen tendenziell überzeugen. Zwar verzeichnete man beim operativen Ergebnis (EBIT) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Gewinnrückgang von 544,1 Mio. Euro auf 484,3 Mio. Euro, allerdings hatten hier vor allem Rückstellungen für künftige Großschadensereignisse belastet. Aufgrund einer deutlich gesunkenen Steuerlast verbesserte sich der Nettogewinn unterm Strich jedoch deutlich von 301,4 auf 439,4 Mio. Euro. Da die Hannover Rück nach neun Monaten bereits einen Nettogewinn von rund 1,4 Mrd. Euro vorzuweisen hat, sieht man sich auf Kurs, das Jahresziel von 1,7 Mrd. Euro beim Konzernergebnis sicher erreichen zu können.

Strategiezyklus 2024-2026

Am 12. Dezember hat der Konzern den Strategiezyklus 2024 bis 2026 präsentiert. Positiv dabei ist allen voran, dass der Konzern den Gewinn bereits im Jahr 2024 von 1,7 Mrd. Euro auf 2,1 Mrd. Euro steigern will. Das liegt marginal über dem Konsens. Das Wachstum des Rückversicherungsumsatzes soll auf Konzernebene bei mehr als 5 % liegen, wobei der Umsatz in der Schadenrückversicherung stärker wachsen wird als in der Personenrückversicherung. Die Kapitalanlagerendite soll mindestens 2,8 % erreichen. „Unsere starke Position im Rückversicherungsmarkt und das erfolgreiche Zyklusmanagement werden zu einem wesentlichen Ergebnisanstieg im Jahr 2024 führen“, sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Dank einer verbesserten unterliegenden Profitabilität ihres Rückversicherungsgeschäfts ist die Hannover Rück hervorragend positioniert, um an ihren Erfolgskurs anzuknüpfen und auch im kommenden Geschäftsjahr starke Ergebnisse zu erwirtschaften.“ Das EBIT soll dann bis 2026 im Schnitt um 5 % pro Jahr zulegen. Das Ertragswachstum stützt eine Steigerung der Basisdividende. Bis 2026 sollte sie immer gegenüber dem Vorjahr steigen. Hinzu kommt eine Sonderdividende. Der Konsens erwartet, dass die Dividende von 6,75 Euro auf satte 10,75 Euro im Jahr 2026 steigen soll.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein Hannover Rück SE

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Hannover Rück SE ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Hannover Rück SE-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DJ6DF8). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Hannover Rück SE-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Hannover Rück SE zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 18.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

