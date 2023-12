Nordkorea testet trotz UN-Verboten erneut Langstreckenrakete

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul/Tokio (Reuters) - Nordkorea hat erneut eine Interkontinentalrakete getestet.

Das am Montag abgefeuerte Geschoss erreichte nach südkoreanischen und japanischen Angaben eine maximale Flughöhe von mehr als 6000 Kilometern. Nach 73 Minuten Flugzeit sei es etwa 1000 Kilometer vom Startpunkt entfernt im Meer westlich der japanischen Präfektur Hokkaido niedergegangen. Es habe sich um eine Rakete mit einer Reichweite von mehr als 15.000 Kilometern gehandelt. Sie könnte damit Ziele selbst in den USA erreichen. Die USA verurteilten den Start als "ungeheuerlichen Verstoß" gegen zahlreiche Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die Nordkorea solche Tests verbieten.

Bereits am Sonntagabend (Ortszeit) hatte Nordkorea eine ballistische Kurzstreckenrakete gezündet, die nach etwa 570 Kilometern ins Meer stürzte. Nur wenige Minuten nach dem Start warf das Verteidigungsministerium in Pjöngjang den USA vor, eine "Vorschau auf einen Atomkrieg" zu orchestrieren. Es verwies auf die Ankunft des atomgetriebenen U-Boots "USS Missouri" in Südkorea. Die USA sind der wichtigste militärische Verbündete Südkoreas.

Insgesamt hat Nordkorea ungeachtet der UN-Verbote nunmehr in diesem Jahr bereits fünf Mal ballistische Interkontinentalraketen getestet. Das Geschoss am Montag habe über ein Feststoffraketentriebwerk verfügt, teilte Südkoreas Sicherheitsrat mit. Es wäre somit Nordkoreas dritter Test einer solchen speziellen Langstreckenrakete. Nordkorea hatte die Rakete vom Typ Hwasong-18 im Februar bei einer Militärparade vorgestellt. Seit längerem wird gemutmaßt, dass Nordkorea auch einen weiteren Atomtest vorbereiten könnte.

Die jüngsten Raketentests fallen zeitlich zusammen mit einem Besuch des nordkoreanischen Vizeaußenministers Pak Myong Ho in Peking, bei dem er auch Chinas Außenminister Wang Yi traf. Wang versicherte, dass China willens sei, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Die Volksrepublik ist der wichtigste Unterstützer Nordkoreas, das international nahezu vollkommen isoliert ist.

