Rückgang der Wohnungsbau-Genehmigungen schwächt sich ab

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist im Oktober deutlich langsamer gesunken als in den Vormonaten.

Sie sank um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 22.500, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Dies sei der "im bisherigen Jahresverlauf schwächste Rückgang". Von Januar bis Oktober lief damit ein Minus von 26,7 Prozent auf 218.100 Wohnungen auf - das sind 79.300 weniger als ein Jahr zuvor. Hohe Baukosten und schlechte Finanzierungsbedingungen drücken derzeit die Nachfrage.

Am Jahresende hat sich die Lage nicht verbessert. "Die Bauwirtschaft bleibt in der Krise, insbesondere dem Wohnungsbau brechen die Aufträge weg", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe zur Dezember-Unternehmensumfrage seines Institutes. "Der Auftragsmangel verschärft sich weiter." Grund dafür sei das gestiegene Zinsniveau. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) betonte, "auch die Wohnungsbaupreise bewegen sich trotz einer Beruhigung des Preisauftriebs weiter auf sehr hohem Niveau und erschweren die Finanzierung zusätzlich." Deshalb sei auch in den kommenden Quartalen "mit weiteren deutlichen Rückgängen bei den Wohnungsbauinvestitionen zu rechnen". Dem Deutschen Mieterbund zufolge fehlen bereits jetzt 700.000 Wohnungen.

Die Bundesregierung hat sich ursprünglich das Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen gesetzt, um dem wachsenden Bedarf vor allem in den Großstädten zu begegnen - dürfte das Experten zufolge aber auch im kommenden Jahr verfehlen. Es müsse damit gerechnet werden, "dass 2024 nur noch knapp 200.000 Wohnungen fertiggestellt werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Tim-Oliver Müller und kritisierte die Politik: "Bislang sind alle unsere Rufe nach einer deutlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen im Wohnungsbau ungehört verhallt."

Bei Einfamilienhäusern gab es von Januar bis Oktober einen Rückgang der Baugenehmigungen um 38,2 Prozent auf 41.400. Bei den Zweifamilienhäusern wurde sogar ein Minus von 50,5 Prozent auf 12.200 registriert. Auch bei der Gebäudeart mit den insgesamt meisten Wohnungen, den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der Genehmigungen deutlich - und zwar um 25,2 Prozent auf 118.300. Nur bei Wohnheimen gab es einen Zuwachs von 24,0 Prozent auf 7900.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die Inflation die Zinsen auf das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion angehoben. Der Leitzins liegt aktuell bei 4,50 Prozent. Allerdings wird an den Finanzmärkten für kommendes Jahr mit ersten Zinssenkungen gerechnet, wodurch dann auch die Baufinanzierung wieder günstiger werden dürfte.

