Südkoreas Militär: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs innerhalb weniger Stunden eine zweite ballistische Rakete abgefeuert. Eine Rakete sei am Montag in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Zunächst war unklar, wie weit sie flog. Erst am späten Sonntagabend (Ortszeit) hatte Südkoreas Militär den Test einer nordkoreanischen Kurzstreckenrakete erfasst. Sie war demnach nach einem Flug von etwa 570 Kilometern in ebenfalls östlicher Richtung ins Meer gefallen. UN-Resolutionen untersagen der selbst ernannten Atommacht Nordkorea die Starts oder auch nur Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden./dg/DP/zb