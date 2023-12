Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger lassen es ruhig angehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag gut behauptet eröffnet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 16 675,00 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte gewann 0,51 Prozent auf 27 042,20 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.

Einige Anleger hoffen noch auf eine kleine Weihnachtsrally, auch wenn der Dax mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte bereits die meisten Wünsche erfüllt haben dürfte. Sie hatte den Leitindex vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent bis auf 17 003 Punkte nach oben getrieben.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies auf die aktuelle Diskrepanz zur Wall Street: "Während der Dax gestern den fünften Handelstag in Serie verloren hat, hat der Dow Jones gestern den achten Handelstag am Stück im Plus beendet. Die unterschiedliche Entwicklung der letzten Tage zeigt deutlich, dass die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone."/edh/tih