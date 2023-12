Aktien Frankfurt Schluss: Anleger langen nach Schwäche am Vortag wieder zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Verlusten vom Wochenanfang hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder nach oben geschwungen. Der Dax gewann 0,56 Prozent auf 16 744,41 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte legte um 0,94 Prozent auf 27 156,95 Zähler zu.

Im Vergleich mit dem US-Aktienmarkt, wo der Handel mit weiteren Rekorden ungebrochen stark verlaufe, scheine die Begeisterung für europäische Aktien zwar etwas nachgelassen zu haben, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Gleichwohl werde auch hier nach kurzen Rücksetzer weiterhin gekauft.

Mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte hatte der Dax in der Vorwoche erstmals die Marke von 17 000 Punkten übersprungen. Das Plus seit Jahresbeginn beläuft sich aktuell auf gut ein Fünftel./ajx/he