AKTIEN IM FOKUS: Airlines gefragt - Optimimus der UBS zieht sogar Lufthansa mit

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Air France-KLM haben am Dienstag mit gut 4 Prozent Plus den starken Stoxx Europe 600 Travel & Leisure angeführt. Sie erreichten damit nach einer Erholungsrally von 37 Prozent seit dem Oktober-Tief wieder ihre exponentielle 200-Tage-Linie.

In einer Branchenstudie bleibt Analyst Jarrod Castle von der UBS optimistisch für die Branche. Viele Bewertungen seien niederiger als in der Vergangenheit an einem Ergebnispeak, so der Experte. Eingepreist sei eher ein massiver Abschwung im Flugverkehr, den er so nicht erwartet. Damit ergäbe sich eher Überraschungspotenzial als Kursrisiken. Castle empfiehlt neben Air France-KLM auch Jet2, Easyjet , Ryanair , Wizz Air und Lufthansa . Nur die Papiere von IAG hat er auf "Neutral".

Selbst die zunächst schwachen Aktien der Lufthansa drehten vom Tagestief aus über vier Prozent und liegen nun ein Prozent im Plus. Belastet hatte hier zunächst die angekündigte Flugplanreduzierung. Am Mittag gab die Airline zudem bekannt, dass sie nach langer Zeit auch wieder Jets bei Boeing bestellen. Zusätzlich zu der Order von insgesamt 60 Maschinen werden auch weitere Airbus-Jets geordert./ag/jha/