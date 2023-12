Bitcoin Kurs steigt wieder über 43.000 Dollar – Änderung bei BlackRock-ETF lässt aufhorchen

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen steigen Anleger am Kryptomarkt wieder ein. Binnen 24 Stunden ergibt sich damit ein Kursplus beim Bitcoin (USD) von rund sechs Prozent auf 43.200 Dollar pro Einheit. Eine möglicherweise bedeutende Änderung am BlackRock-ETF-Antrag nährt in Anlegerkreisen die Fantasie auf eine baldige Zulassung eines entsprechenden Anlagevehikels.

BlackRock aktualisiert Antrag für Bitcoin-Spot-ETF

Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock Inc hat seinen Antrag für einen börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds (ETF) aktualisiert. Ein Vorschlag sieht vor, im Fachjargon sogenannte Barrücknahmen zu ermöglichen. Die Entwicklungen könnten dazu beitragen, die Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) zu erhalten. „Der Trust gibt kontinuierlich Körbe aus und nimmt sie zurück. Diese Transaktionen werden im Austausch gegen Bargeld stattfinden. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden können diese Transaktionen auch im Tausch gegen Bitcoin erfolgen“, hieß es in einem am späten Montag eingereichten Zulassungsantrag, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt.

Zahlreiche Anträge befinden sich derzeit in den Schubladen der SEC. Sämtliche Anträge wurden bis dato allerdings abgelehnt. Die Behörde verwies immer wieder auf mögliche Manipulationen.