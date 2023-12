Dax-Anleger tasten sich vorsichtig voran

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der Rally in der vergangenen Woche lassen es Dax-Anleger weiter ruhig angehen. Der deutsche Leitindex eröffnete am Dienstag kaum verändert bei 16.658 Punkten und zog dann in den ersten Handelsminuten leicht an. "Aus dem Deutschen Aktienindex ist nach dem Erreichen der 17.000er Marke die Luft raus", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. "Während deshalb die ersten anfangen, an einer Weihnachtsrally zu zweifeln, fehlt bei vielen Anlegern weiterhin die Bereitschaft, Gewinne noch vor dem Fest mitnehmen zu wollen."

Bei den Einzelwerten zog Covestro mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent an die Spitze des Dax. Der Ölkonzern Adnoc aus dem Emirat Abu Dhabi will einem Medienbericht zufolge, in den kommenden Tagen eine erhöhte Offerte für den Leverkusener Kunststoffkonzern vorlegen. "Dies könnte den Weg für eine Due-Diligence-Prüfung freimachen, nachdem Covestro die früheren Angebote des Unternehmens aus Abu Dhabi als zu niedrig angesehen hat", sagte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)