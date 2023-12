DAX® - Diverse Bremsspuren

Der Verfallstermin hat in der Vergangenheit die Börsenstimmung schon des Öfteren gedreht. Möglicherweise auch dieses Mal? Charttechnisch ist die „reversal“-Kerze vom vergangenen Donnerstag eine ganz besondere: Nicht nur, dass der DAX® erstmals die Marke von 17.000 Punkten überbot, sondern es steht auch ein massives „bearish engulfing“ zu Buche. Begleitet wird diese Candlestick-Wendeformation von sehr hohen Umsätzen – auch schon vor dem eigentlichen Verfallstermin am Freitag. Gestern rutschten die deutschen Standardwerte dann unter das Tagestief vom Donnertag (16.670 Punkte). Diverse Indikatoren quittieren diese Weichenstellung mit neuen Ausstiegssignalen. Hervorheben möchten wir das negative Schnittmuster seitens des trendfolgenden MACD sowie den RSI. Der Oszillator notiert schon seit Wochen im überkauften Terrain und droht nun vom höchsten Niveau seit November 2017 ein Ausstiegssignal zu generieren. Da auch das Sentiment recht euphorisch ist, dürfte der DAX® seine Dynamik der letzten Wochen nicht aufrechterhalten können. Die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochpunkte der letzten drei Jahre bei rund 16.500/16.300 Punkten definieren zukünftig einen ersten wichtigen Rückzugsbereich.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

