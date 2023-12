Der Dax bleibt nach seiner Rekordjagd auf Richtungssuche. Am Dienstag versucht er es nun wieder etwas nach oben: Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent auf 16.669 Punkte. Einige Anleger hoffen noch auf eine kleine Weihnachtsrally, auch wenn der Dax mit seiner jüngsten Rekordjagd bereits die meisten Wünsche erfüllt haben dürfte. Sie hatte ihn vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17.003 Punkte getrieben.

Die unterschiedliche Entwicklung der letzten Tage zeigt, dass die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wies auf die aktuelle Diskrepanz zur Wall Street hin: "Während der Dax gestern den fünften Handelstag in Serie verloren hat, hat der Dow Jones gestern den achten Handelstag am Stück im Plus beendet. Die unterschiedliche Entwicklung der letzten Tage zeigt deutlich, dass die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone." Auch nach der Sitzung der Bank of Japan gingen die Anleger davon aus, dass die Zinsen in dem Land erst im zweiten Quartal 2024 steigen werden, so Altmann. Das schwäche den Yen und helfe gleichzeitig dem japanischen Aktienmarkt.

USA: Neues Hoch im Dow Jones

In einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld hat der Dow Jones Industrial mit Mühe an seine jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der US-Leitindex hatte im Handelsverlauf am Montag bei 37.393 Punkten eine weitere Bestmarke erklommen. Am Ende verharrte das Börsenbarometer bei 37.306 Zählern prozentual betrachtet auf dem Schlussniveau vom Freitag. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,45 Prozent auf 4.741 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,64 Prozent auf 16.730 Zähler. Insgesamt wagten die Anleger an den US-Börsen zu Wochenbeginn keine allzu großen Sprünge. Börsianer gehen davon aus, dass die großen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen haben und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte.

Asien: Gewinne in Tokio, Verluste in China

Der japanische Börse hat am Dienstag zugelegt, nachdem die Notenbank des Landes keine Signale in puncto einer möglichen Straffung der Geldpolitik gesendet hatte. Der japanische Yen fiel, was positiv für die stark exportorientierte Wirtschaft des Landes ist. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,4 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte zuletzt hingegen 0,2 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,9 Prozent fiel.

Anleihen

Name Kurs (in Euro) Veränderung (in Prozent) Bund-Future 136,83 +0,07

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,0925 +0,06 Dollar in Yen 143,59 +0,47 Euro in Yen 156,89 +0,53

Rohöl

Bezeichnung Kurs (in Dollar je Barrel) Veränderung (in Dollar) Brent 78,06 +0,11 WTI 72,50 +0,03

Umstufungen von Aktien

EXANE BNP HEBT DÜRR AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 23 (35) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 64 (63) EUR - 'UNDERWEIGHT'

WDH/BAADER BANK SENKT LANXESS AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 26 (40) EUR

WDH/BAADER BANK SENKT WACKER CHEMIE AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 109 (170) EUR

WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 200 (167) EUR - 'BUY'

BARCLAYS HEBT ADOBE SYSTEMS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 700 USD

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3000 (2800) CHF - 'UNDERWEIGHT'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 17,50 (16,00) EUR - 'OUTPERFORM'

RBC SENKT EQUINOR AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 350 (390) NOK

UBS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2860 (2700) CHF - 'SELL'

UBS NIMMT KONE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 53 EUR

UBS NIMMT SCHINDLER MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 250 CHF

WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 207 (175) EUR - 'BUY'

WDH/UBS NIMMT ABB MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 40 CHF

WDH/UBS NIMMT ALSTOM MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 12,7 EUR

WDH/UBS SENKT ABB AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 40 CHF

WDH/UBS SENKT ALSTOM AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 12,70 (33,50) EUR

Termine Unternehmen

08:00 Uhr, Großbritannien: Accenture, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss AG Jahres-Pressekonferenz

11:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 Uhr, USA: Fedex, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

Japan: BoJ, Zinsentscheid

China: Handelsbilanz 11/23

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2023

08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Gastgewerbe 10/23

08:00 Uhr, Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/23

11:00 Uhr, Euro-Zone: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig)

11:00 Uhr, Deutschland: Ifo Institut Dresden Pressekonferenz zur Konjunkturprognose Ostdeutschland und Sachsen Winter 2023

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 Uhr, USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 11/23

Sonstige Termine

09:30 Uhr, Deutschland: EZB-Bankenaufsicht Pressekonferenz zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP») - Präsenz und Videokonferenz ab 10:00 Uhr

09:30 Uhr, Deutschland: Biontech gegen Curevac: Patentgericht verhandelt über Impfstoff-Streit

10:00 Uhr, Deutschland: Beginn Zivilprozess gegen Impfstoffhersteller Biontech wegen möglicher Corona-Impfschäden, Frankenthal

10:00 Uhr, Deutschland: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Klage der Unionsfraktion wegen Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021, Karlsruhe

Deutschland: Urteilsverkündung im Kartellverfahren gegen Süßwarenhersteller. Es geht um Millionenbußen gegen drei Süßwarenhersteller wegen mutmaßlicher Wettbewerbsverstöße.