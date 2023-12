EQS-News: GG Wasserstoff Fonds feiert 3-jähriges Jubiläum

Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

GG Wasserstoff Fonds feiert 3-jähriges Jubiläum



19.12.2023 / 14:00 CET/CEST

Hamburg, 19. Dezember 2023 GG Wasserstoff Fonds feiert 3-jähriges Jubiläum Der GG Wasserstoff Fonds (ISIN: DE000A2QDR59) feierte am 15. Dezember 2023 sein 3-jähriges Bestehen. In einem für die Wachstumsbranche sehr schwierigen Umfeld haben es die Fondsberater Gerd und Carmen Junker es geschafft, die durchschnittliche Performance der verfügbaren Wasserstoff-ETFs in den letzten Jahren deutlich zu übertreffen. Als erster und bislang einziger aktiv gemanagter Wasserstoff-Investmentfonds in Deutschland, erzielte der GG Wasserstoff gegenüber dem Durchschnitt der ETFs über einen Monat einen Vorteil von 2,7 Prozent, über ein Jahr von 9,9 Prozent und über zwei Jahre von 21,8 Prozent. (Stand: 15.12.2023). Durch Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wasserstoffs, profitiert der GG Wasserstoff von den langfristigen Chancen in diesem zukunftsweisenden Sektor und schafft eine gute Diversifikation in der Portfoliozusammensetzung. „Die gezielte Auswahl von Unternehmen und die flexible Anpassung des Fonds-Portfolios haben dazu beigetragen, das Fondsvolumen auf mittlerweile rund 90 Mio. Euro zu steigern“, meint Carmen Junker, Geschäftsführerin der Grünes Geld GmbH und Fondsberaterin des GG Wasserstoffs. „Der Bereich Wasserstoff ist eines der Top Themen unserer Zeit und hat eine vielversprechende Zukunft vor sich, gerade nachdem sich die Übertreibungen aus Hype-Jahr 2021 mittlerweile komplett abgebaut haben“, sagt Gerd Junker, Geschäftsführer der Grünes Geld GmbH und Fondsberater des GG Wasserstoff Fonds. So seien in den letzten zwei Jahre die Bewertungen stark zurückgegangen und hätten nun wieder attraktive Levels erreicht. „Sollten 2024 erwartungsgemäß die Zinsen wieder etwas sinken, so sollte sich dies positiv auf die Bewertungen dieser Wachstumsbranche auswirken“, ist sich der Diplom-Ingenieur sicher. „Wir freuen uns sehr über das 3-jährige Jubiläum des GG Wasserstoff Fonds und gratulieren unserem Partner Grünes Geld ganz herzlich,“ meint Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH. Der dritte Geburtstag sei immer eine wichtige Marke für jeden Fonds und auch beim Volumen nähere man sich der wichtigen Grenze von 100 Mio. Euro sukzessive an. „Viele Kunden setzen den Fonds als Sparplan ein, was angesichts der langfristig guten Aussichten für die Branche auf der einen Seite und den hohen Volatilitäten auf der anderen Seite, sehr viel Sinn machen kann“, ist sich der Vertriebsprofi sicher. Über die PUNICA Invest GmbH PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt.

