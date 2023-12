EQS-News: IKB Deutsche Industriebank AG: Kaufangebot an die Inhaber der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I

EQS-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Anleihe

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN U.S. PERSONEN (WIE IN REGULATION S UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG DEFINIERT) ODER PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER UNTER EINER ADRESSE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, GEBIETSANSÄSSIG SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN. Kaufangebot an die Inhaber der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I [Düsseldorf, 19. Dezember 2023] Die IKB Deutsche Industriebank AG (die „Bieterin“) informiert hiermit über ihr Angebot an die Inhaber der von dem IKB Funding Trust I begebenen Schuldverschreibungen (ISIN DE0008592759, „Wertpapiere"), diese zum Kaufpreis in Höhe von 69,50 % des Nennbetrags gemäß den Bestimmungen und vorbehaltlich der Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 19. Dezember 2023 zu erwerben. Das Angebot beginnt heute, am 19. Dezember 2023, und endet am 24. Januar 2024 um 17:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer Verlängerung. Das Angebot wird gemäß den Bestimmungen und vorbehaltlich der Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 19. Dezember 2023 unterbreitet, welches kostenlos vom Tender Agent unter der nachstehenden Adresse bezogen werden kann. Voraussichtlicher Abrechnungstag für das Angebot ist der 29. Januar 2024. Um das Angebot anzunehmen, müssen Wertpapierinhaber bis zum Fristende des Angebots Annahmeerklärungen an ihre Depotbank oder den Direktteilnehmer übermitteln, über die bzw. über den sie ihre Wertpapiere halten. Wertpapierinhaber, die Hilfestellung bei der Annahme des Angebots brauchen, sollten den Dealer Manager unter der untenstehenden Adresse oder ihre Depotbank kontaktieren. Die jeweiligen von einer Depotbank des Wertpapierinhabers oder von einem Direktteilnehmer, über die bzw. über den die Anleihegläubiger Schuldverschreibungen halten, oder von Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, und/oder Clearstream Banking S.A., Luxemburg, und/oder Euroclear Bank SA/NV gesetzten Fristen enden möglicherweise vor dem oben angegebenen Fristende. Anfragen hinsichtlich des Angebots sind zu richten an den: Dealer Manager IKB Deutsche Industriebank AG Wilhelm-Bötzkes-Straße 1 40474 Düsseldorf Deutschland Das Tender Offer Memorandum ist erhältlich bei dem: Tender Agent Kroll Issuer Services Limited The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG Vereinigtes Königreich Zu Händen: Arlind Bytyqi / Paul Kamminga Telefon: +44 20 7704 0880 E-Mail: ikb@is.kroll.com Web: https://deals.is.kroll.com/ikb Kontakt:

Armin Baltzer, Investor Relations, Telefon: +49 (0) 211 8221-6236, E-Mail: presse@ikb.de Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.







