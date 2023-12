Finanzinvestor Cevian beteiligt sich an UBS

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der aktivistische Investor Cevian ist bei der Schweizer Großbank UBS eingestiegen.

Cevian halte rund 1,3 Prozent am Vermögensverwalter für reiche Privatkunden, wie der Finanzinvestor am Dienstag mitteilte. Dies entspreche rund 1,2 Milliarden Euro. "Cevian sieht in UBS ein erhebliches Wertpotenzial", erklärte Cevian-Mitgründer Lars Förberg. Der Verwaltungsrat und das Managementteam der UBS leisteten hervorragende Arbeit bei der Integration der Credit Suisse. Förberg peile eine Verdoppelung des Werts der UBS-Aktie auf 50 Franken an.

Cevian ist in der Schweiz keine Unbekannte. Die schwedisch-schweizerische Gesellschaft ist auch ein Großaktionär beim Elektrotechnikkonzern ABB. Üblicherweise investiert Cevian mit dem Ziel, den Einsatz innerhalb von rund fünf Jahren zu verdoppeln. Die UBS-Aktie hat im laufenden Jahr bereits fast 50 Prozent an Wert gewonnen. Haupttreiber war die günstige Übernahme der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse. UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte vergangenen Monat erklärt, dass die UBS die amerikanische Morgan Stanley überholen und zum am höchsten bewerteten Vermögensverwalter aufsteigen wolle.

