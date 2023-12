GNW-Adhoc: Oriflame, in Partnerschaft mit Revieve, unterstützt seine Markenpartner und Verbraucher weltweit mit einer revolutionären BeautyTech-Innovation, die die Schönheitsbranche neu definiert

^HELSINKI, Finnland und STOCKHOLM, Schweden, Dec. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Oriflame, ein weltweit führender Anbieter von Schönheits- und Hautpflegeprodukten, hat sich mit Revieve(®) zusammengeschlossen, um eine innovative digitale Hautpflegelösung einzuführen, die das Geschäftsmodell des Direktvertriebs revolutioniert. Diese Zusammenarbeit markiert die Einführung der ersten digitalen Hautpflegelösung ihrer Art, die in 54 Länder rund um den Globus verfügbar ist. Oriflame hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen weltweit zu unterstützen und stellt den AI Skincare Advisor vor, eine von Revieve entwickelte Beauty-Tech- Lösung, die in die App des Unternehmens integriert ist. Diese bahnbrechende Innovation wurde entwickelt, um Verbrauchern dabei zu helfen, personalisierte Schönheitsprodukte zu entdecken, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Um den Digital Skincare Advisor zu nutzen, machen die Verbraucher ein Selfie oder laden es hoch und beantworten einen Fragebogen zu ihrem Hauttyp und ihren persönlichen Hautproblemen in der Oriflame-App. Innerhalb von Sekunden erhalten die Nutzer personalisierte Produktempfehlungen und Hautpflegetipps, die auf der von Revieve entwickelten Computer Vision-Technologie basieren, die über 120 Hautdaten analysiert. Die Lösung bietet einen schrittweisen Überblick über die Hautpflege des Benutzers und ermöglicht es den Verbrauchern, ihre Hautziele schneller zu erreichen, indem sie die Ergebnisse der Selfie-Hautdiagnose und der Benutzerdaten mit den Produkten und Behandlungen von Oriflame abgleichen. Der AI Skin Advisor navigiert durch das komplizierte Gebiet der professionellen Produktempfehlungen und ist für Markenpartner von großer Bedeutung. Die App bietet unvergleichliche Einfachheit inmitten der Komplexität der Hautpflegeexpertise und verändert die Art und Weise, wie Markenpartner mit ihren Kunden in Kontakt treten. Trotz der fortgeschrittenen Natur der Empfehlungen ist keine zusätzliche Schulung erforderlich, so dass Markenpartner ihren Kunden auf bequeme Weise wertvolle Einblicke geben können. Diese digitale Lösung ist besonders bemerkenswert im Vergleich zu den traditionellen Beratern in Geschäften, die oft nicht in der Lage sind, den individuellen Hautzustand genau zu beurteilen. Diese Einschränkungen schränken ihre Fähigkeit ein, präzise Produktempfehlungen zu geben, so dass die Kunden auf der Suche nach personalisierten Lösungen sind. Der AI Skin Advisor ist ein Vorreiter in Sachen Zuverlässigkeit und Genauigkeit und steht für eine Zukunft, in der das Fachwissen über Hautpflege keine Grenzen kennt. ?Personalisierung und Innovation stehen immer an der Spitze der Ideen und Werte unseres Unternehmens, um den Kunden hochwertige und genaue Empfehlungen für ihre Haut- und Make-up-Bedürfnisse zu geben. Darüber hinaus ist der Digital Skin Advisor ein wichtiges Instrument, das es unseren Markenpartnern ermöglicht, den beratenden Verkauf eines komplexen Produkts auf professionelle Art und Weise voranzutreiben", so Marcus Fogel, Vice President of Global Digital Services bei Oriflame. ?Diese transformative Partnerschaft mit Revieve vereint Hautpflege, Schönheitspflege und die neueste Innovationstechnologie im Einzelhandel, um die nächste Generation von Schönheitskonsumenten bestmöglich zu bedienen." Mit der Einführung des AI Skincare Advisor können die Kunden von Oriflame jetzt ganz einfach durch eine Reihe von Schönheitsprodukten navigieren und so sicherstellen, dass sie die am besten geeigneten Produkte finden, die ihren individuellen Hautpflegebedürfnissen gerecht werden. Diese innovative technische Lösung verbessert nicht nur die Interaktion zwischen Berater und Kunde, sondern fördert auch das Vertrauen und die Loyalität innerhalb des Oriflame-Netzwerks. Dadurch fühlen sich die Kunden mehr wertgeschätzt und engagierter, während die Markenpartner ihre Verkäufe stärken und ihr Verdienstpotenzial erhöhen können. Im Gegensatz zu den traditionellen Beratern in Geschäften können die Markenpartner mit diesem digitalen Tool ihre Kunden fachkundig durch die Hautpflege führen und ihnen maßgeschneiderte Produktvorschläge machen, die allen Anforderungen gerecht werden. ?Die in den Digital Skin Advisor-Sitzungen erfassten Daten sind ein wertvolles Gut für die Produktentwicklungsteams. Sie helfen dabei, ein besseres Verständnis für die wichtigsten Hautprobleme des aktuellen Kundenstamms zu entwickeln, und tragen so zur kontinuierlichen Verbesserung des Produktportfolios im Einklang mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden bei. Außerdem ermöglicht die langfristige Datenerfassung eine effektivere Produktionsplanung, Vorhersage und Auftragsabwicklung", so Marcus Fogel, Vice President of Global Digital Services bei Oriflame. ?Dieses erhöhte Bewusstsein für den bevorzugten Produktmix in den Beauty Routine-Sets wird die operative Effizienz weiter steigern." Die Abschlussquote des AI Skincare Advisor liegt bei beeindruckenden 80 %, mit bisher mehr als 100.000 abgeschlossenen Beratungen. Dieses umfangreiche Engagement unterstreicht die Effektivität und die breite Akzeptanz dieser innovativen digitalen Hautpflegelösung. Das digitale Hautpflegeerlebnis wird über mehrere Kanäle zugänglich sein und den Nutzern eine bequeme Erfahrung auf verschiedenen Plattformen bieten. Ob über die Oriflame-App oder andere zugängliche Wege - Kunden und Markenpartner können mühelos auf die Leistung dieser bahnbrechenden Hautpflegelösung zugreifen. ?Wir bei Revieve wollen personalisierte digitale Erlebnisse bieten, um die Verbraucher aufzuklären und ihnen zu helfen, ihre Hautpflegebedürfnisse und -ziele besser zu verstehen. Deshalb freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Kosmetikunternehmen Oriflame, um unsere neueste KI/AR- Technologie zu nutzen und deren Kunden auf ihrer einzigartigen Hautpflege-Reise zu unterstützen", so Sampo Parkkinen, CEO bei Revieve. Die bahnbrechende digitale Hautpflegelösung von Oriflame und Revieve ist ein Beweis für ihr Engagement für Innovation, Kundenzufriedenheit und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kosmetikbranche. Mit dieser bahnbrechenden Partnerschaft werden sie die Direktvertriebslandschaft umgestalten und ein innovatives Erlebnis bieten, das das Leben von Markenpartnern und Kunden bereichert. Über Oriflame Wir wurden 1967 in Schweden gegründet und sind ein Unternehmen, das in über 60 Ländern auf der ganzen Welt Schönheitsprodukte verkauft. Wir haben eine andere und ganzheitliche Sicht auf Schönheit - Beauty by Sweden. Für uns ist Schönheit eine Lebenseinstellung; gesund zu sein, schöne Haut zu genießen und Ihren persönlichen Ausdruck zu finden. Unser Portfolio an von der Natur inspirierten, wissenschaftlich fundierten Schönheitsprodukten wird von mehr als 2 Millionen unabhängigen Oriflame Markenpartnern vertrieben. Über Revieve Revieve ist der bevorzugte Anbieter von Kosmetikmarken und Einzelhändlern für die Bereitstellung eines digital gesteuerten, personalisierten Markenerlebnisses, das seine unternehmensweite Technologieplattform für Schönheit und Wellness kategorie- und kanalübergreifend und während der gesamten Customer Journey einsetzt. Mit einfach zu bedienenden Selbstdiagnose- und Coaching-Lösungen, die die Suche, die Produktentdeckung und das Einkaufserlebnis personalisieren, liefert die digitale Technologieplattform für Schönheit und Wellness von Revieve den Verbrauchern zielgerichtete Produkte, Dienstleistungen sowie Behandlungen, die die Beziehung zwischen Kunde und Marke verbessern und die Loyalität fördern. Die Plattform von Revieve integriert außerdem nahtlos personalisierte Einkaufslösungen sowie Präsenz- und Live-Videoberatungen mit Gesundheits- und Schönheitsberatern und sorgt so für einen greifbaren Geschäftswert, indem sie das Engagement der Verbraucher, die Konversionsrate und die Größe der Warenkörbe an allen digitalen Touchpoints im Geschäft und online erhöht.