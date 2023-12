GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Personalie

GVZ ERNENNT NEUEN LEITER INFORMATIK



19.12.2023 / 11:05 CET/CEST



Medienmitteilung Der Verwaltungsrat der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich hat Stefan Nickisch zum neuen Leiter Informatik ernannt. Mit seinem Stellenantritt am 1. Juli 2024 hält die Abteilung Informatik Einzug in die Geschäftsleitung. Mit Stefan Nickisch (54) übernimmt ein ausgewiesener IT-Fachmann mit langjähriger Führungserfahrung das Ruder der Informatikabteilung. Zuletzt war er als Chief Information Officer in einer Immobilien-Investmentgesellschaft tätig und verantwortlich für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie-Systeme. Informatik neu in der Geschäftsleitung

Die Digitalisierung ist mittlerweile ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung der GVZ. Deshalb wird die Organisationseinheit Informatik neu direkt in der Geschäftsleitung vertreten.



Lars Mülli, Direktor der GVZ, zur Ernennung: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stefan Nickisch einen ausgewiesenen Fachmann mit langjähriger Führungs- und Projekterfahrung gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass wir mit einer stärkeren Fokussierung auf die digitale Strategie den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden noch besser entsprechen. Stefan Nickisch wünschen wir bereits heute viel Erfolg in seiner neuen Funktion.» Die GVZ-Geschäftsleitung per 1. Juli 2024

Als Leiter der Abteilung Informatik wird Stefan Nickisch ein Mitglied der GVZ-Geschäftsleitung, die sich ab 1. Juli 2024 wie folgt zusammensetzen wird: Lars Mülli, Direktor, Tina Künzler, Leiterin Personal und Ausbildung sowie Stv. Direktorin, Nadine Bartlome, Leiterin Finanzen und Recht, Thomas Keller, Leiter Brandschutz, Martin Kull, Leiter Versicherung, Christoph Lienert, Risikomanagement, Renato Mathys, Leiter Feuerwehr, Stefan Nickisch, Leiter Informatik Die Medienmitteilung steht auf unserer Unternehmenswebsite zum Download bereit. Ein hochaufgelöstes Bild von Stefan Nickisch kann unter kommunikation@gvz.ch angefordert werden. Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende. Ansprechpersonen für Medien Lars Mülli, Direktor

T 044 308 22 60

Dienstag, 19. Dezember 2023, 13 – 14 Uhr Koordination Cornelia Königslehner, Medienreferentin

T 044 308 21 75

kommunikation@gvz.ch

Ende der Medienmitteilungen