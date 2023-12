Jetzt anmelden: Nächstes Bootcamp FX Trading am 10.01.2024

Der Devisenmarkt hält für jeden Trader und Investor etwas bereit – doch muss jeder Trader und Investor zunächst seinen Stil, die Zeitfenster, die Handelsklasse und die Basiswerte, mit denen er zurechtkommt, sowie seinen ganz persönlichen Handelsansatz finden.

Was beim Trading vor allem die Charttechnik ist, sind beim Investieren das Fundamentalresearch und die Sentimentanalyse. So könnte man sagen, aber ist es wirklich so? Auch in der Welt des Tradings kann die Kombinationsanalyse helfen, die sich aus der technischen Analyse zusammen mit dem Fundamental-Research speist.