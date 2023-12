Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Kirche/Homosexuelle

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu Kirche/Homosexuelle:

"Es ist nicht die ganz große Revolution. Aber revolutionär ist die Entscheidung schon. Katholische Priester dürfen von nun an homosexuelle Paare segnen, wenn diese sie "spontan" darum bitten. Was ein bisschen nach einer naiven Ausrede klingt, könnte noch zum Durchbruch werden. Denn dass Papst Franziskus das Menschsein an sich über die sexuelle Orientierung stellt, dass er bereit ist, Gläubige auch dann anzunehmen, wenn diese sich nicht nach der katholischen Sexualmoral richten, das ist ein ganz großer Schritt weg vom verknöcherten Dogmatismus, wie ihn noch Franziskus' Vorgänger Benedikt predigte. Der deutsche Papst war in diesem Sinne kein Menschenfreund."/yyzz/DP/he