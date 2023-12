Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Protest der Landwirte in Berlin

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Protest der Landwirte in Berlin:

"Von einem Bauernopfer zu sprechen, klingt schnell despektierlich. Doch ist das Bild in diesem Fall tatsächlich passend. Denn die Landwirte sollen allein fast ein Drittel bei den Streichungen so genannter klimaschädlicher Subventionen schultern, um damit den Bundeshaushalt über die Ziellinie zu bringen. Keine Frage: Der Wegfall der Steuererstattung für Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge ist ein Affront, der die Bauern zurecht auf die Barrikaden und vors Brandenburger Tor treibt. Zielsicher treffen die Grausamkeiten der Ampel stets kleine und mittlere Betriebe, sei es mit dem Tierhaltungs-Umbauprogramm, dem höheren Mindestlohn, den steigenden Energiepreisen, mit der wachsenden Bürokratie - oder mit der jetzt geplanten Preiserhöhung für Sprit. Gefördert wird letztlich die Konzentration und Industrialisierung in der Landwirtschaft, geschwächt werden bäuerliche Familienbetriebe."/DP/jha