Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knüpft an Vortagesgewinne an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex kletterte kurz nach dem Börsenstart um 0,17 Prozent auf 16 772,74 Punkte und rückte damit noch etwas näher an sein Rekordhoch der Vorwoche heran.

In der vergangenen Woche war der Dax, angetrieben durch die erhofften Zinssenkungssignale der US-Notenbank Fed für 2024, auf einen Spitzenwert von 17 003 Punkte geschossen. Die europäischen Kollegen von der EZB waren anschließend aber deutlich defensiver geblieben und hatten damit die Rally ausgebremst. Erst am Dienstag hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer nach fünf Handelstagen mit moderaten Verlusten dann wieder zulegen können.

Während einige Anleger nun noch auf eine kleine Weihnachtsrally hoffen, erscheint die Luft dennoch immer dünner. "Es scheint so, dass der Dax sein kurzfristiges Potenzial nach oben hin vorerst ausgeschöpft hat", schrieb Martin Utschneider von Finanzethos.

Auch der MDax knüpfte am Mittwoch an sein Vortagesplus an - der Index der mittelgroßen Unternehmenswerte legte nach den ersten Handelsminuten um 0,46 Prozent auf 27 281,81 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,18 Prozent auf 4543,53 Punkte aufwärts./tav/mis