Aussicht auf sinkende US-Zinsen lässt Asien-Anleger zugreifen

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA im nächsten Jahr haben die Anleger in Asien zur Wochenmitte zuversichtlich gestimmt.

Zur positiven Stimmung trug weiter die Bank of Japan (BoJ) bei, die am Vortag bei ihrer ultralockeren Geldpolitik auf Kurs geblieben war. "Vom Notenbankchef der BoJ, Kazuo Ueda, gab es keine Hinweise auf den Zeitpunkt des Ausstiegs aus der Negativzinspolitik der Bank", sagte Shuutarou Yasuda, Marktanalyst am Tokai Tokyo Research Institute. Zuvor hatten Spekulationen über einen Politikwechsel der BoJ den japanischen Aktienmarkt belastet. "Jetzt hat diese Vorsicht nachgelassen."

In Tokio stieg der Nikkei-Index um 1,4 Prozent auf 33.676 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als fünf Monaten. Unter den Einzelwerten legten die Aktien vom Konzern Fast Retailing, zu dem die Modekette Uniqlo gehört, sowie der Hersteller von Silizium-Wafern Shin-Etsu Chemical um jeweils rund vier Prozent zu.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben dagegen jeweils rund ein Prozent nach. Anleger zeigten sich enttäuscht darüber, dass weitere staatliche Hilfen nicht in Sicht waren.

Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen:

Indizes Stand Veränderung

in Prozent

Nikkei

33.675,94 +1,4

Topix

2.349,38 +0,7

Shanghai

2.902,11 -1,0

CSI300

3.297,50 -1,1

Hang Seng

16.579,28 +0,5

Kospi

2.614,30 +1,8

Euro/Dollar

1,0964

Pfund/Dollar

1,2660

Dollar/Yen

143,51

Dollar/Franken

0,8609

Dollar/Yuan

7,1348

Dollar/Won

1.299,82

