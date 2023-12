Börsen legen nach Rally Verschnaufpause ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an den Börsen halten in der Woche vor Weihnachten die Füße still.

Die jüngste Zinshoffnungs-Rally ist damit zunächst zu Ende. Der Dax lag am Mittwochvormittag leicht tiefer bei 16.729 Punkten. Der EuroStoxx50 gab 0,2 Prozent auf 4527 Zähler nach. Auch die wichtigsten US-Indizes eröffneten leicht im Minus. "Die Anstiege der Kurse an den Börsen waren in der letzten Zeit so stark, der Markt braucht jetzt eine kleine Pause", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen hatte den Dax am 14. Dezember zeitweise auf 17.003,28 Zähler getrieben. Damit erreichte er das höchste Niveau seiner Geschichte. Für gute Stimmung sorgte eine unerwartete Veränderung der Rhetorik der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter stellten nach einer Serie starker Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation eine Lockerung der Geldpolitik im kommenden Jahr in Aussicht. Diese war allerdings Experten zufolge zu dem Zeitpunkt bereits größtenteils eingepreist, was für eine kurzlebige Rally sorgte.

BRITISCHE INFLATIONSWELLE EBBT AB

In Großbritannien heizte indes ein überraschend starker Inflationsrückgang die Wetten auf Zinssenkungen im neuen Jahr an. Die britische Teuerungsrate fiel im November deutlicher als erwartet auf 3,9 Prozent nach 4,6 Prozent im Oktober und lag damit so niedrig wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Anleger jubelten und trieben den Blue-Chip-Index FTSE 100 um knapp ein Prozent nach oben. Investoren rechnen nun für Mai fest mit einer Zinssenkung der britischen Notenbank.

Die Wetten auf Zinssenkungen im kommenden Jahr setzten unterdessen dem Pfund zu, das um bis zu 0,8 Prozent auf 1,2627 Dollar fiel. Die Anleger griffen dagegen bei britischen Staatsanleihen zu. Die Rendite der zehnjährigen Bonds sank im Gegenzug zum steigenden Kurs auf 3,540 Prozent nach 3,655 Prozent am Dienstag.

Positive Signale kamen zudem aus Deutschland: Die Erzeugerpreise sind im November stärker gefallen als erwartet. Die Produzenten gewerblicher Produkte - von Benzin bis Zucker - verlangten durchschnittlich 7,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit gaben die Erzeugerpreise den fünften Monat in Folge deutlich nach.

ARGENX MIT REKORDKURSSTURZ

Bei den Einzelwerten bescherte ein erneuter Rückschlag bei einer Arzneimittelstudie der belgischen Biotechfirma Argenx einen Rekordeinbruch beim Aktienkurs. Die Firma stürzte in Brüssel um rund 25 Prozent ab und verlor damit mehr als sieben Milliarden Euro Marktwert. Eine Medikamentenstudie für eine seltene Gruppe blasenbildender Autoimmunerkrankungen habe die primären oder sekundären Endpunkte nicht erreicht. Dies sei der zweite schmerzhafte Schlag für Argenx innerhalb kurzer Zeit, sagten die Analysten von KBC Securities. Vor wenigen Wochen hatte eine Studie zum Einsatz eines Mittels gegen die Autoimmunkrankheit ITP enttäuscht.

Gegenwind gab es auch für die Deutsche Post, nachdem der US-Rivale FedEx seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr kassiert hatte. Die Titel des Bonner Konzerns sanken zum Handelsauftakt um knapp zwei Prozent und waren damit der schwächste Dax-Wert. Ein überraschend starker Ausblick schob dagegen United Internet kräftig an. Die Aktien kletterten um 9,5 Prozent an die Spitze des MDax. "Die guten Aussichten für die Gruppe verheißen Gutes für die Aktie", sagte ein Händler.

An der Börse in Madrid trieb eine geplante staatliche Beteiligung bei Telefonica die Aktien des Telekomkonzerns an. Die Titel stiegen um knapp drei Prozent, nachdem die Regierung in Madrid mitgeteilt hat, über die Staatsholding Sepi eine Beteiligung von bis zu zehn Prozent an Telefonica erwerben zu wollen. Der milliardenschwere Einstieg von Saudi Telecom bei Telefonica im September hatte die Politik auf den Plan gerufen.

(Bericht von Stefanie Geiger und Zuzanna Szymanska; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)