Bundesregierung fordert Iran auf: Huthi-Angriffe auf Schiffe beenden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Führung im Iran aufgefordert, weitere Angriffe der von Teheran unterstützen Huthi-Rebellen auf den Seeverkehr im Roten Meer zu unterbinden. "Das hat gravierende Auswirkungen auf den Welthandel. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit auf diesen Schiffen und das ist nicht hinnehmbar", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium bekräftigten, die Prüfung einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr an der von den USA geschmiedeten Sicherheitsallianz für das Seegebiet sei noch nicht abgeschlossen. Die "Operation Prosperity Guardian" soll Handelsschiffe vor Angriffen der von Israels Erzfeind Iran unterstützten Huthis schützen.