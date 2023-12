Dax gibt im Sog der Wall Street leicht nach

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Das abrupte Ende der Weihnachtsrally an den US-Börsen hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Leitindex Dax gab in der ersten Handelsstunde leich nach - um 0,29 Prozent auf 16.683,79 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,18 Prozent auf 27.305,01 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,27 Prozent auf 4521,67 Zähler.

Das Börsenbarometer Dax hatte in der Vorwoche ein Rekordhoch knapp über 17.000 Punkten markiert. Seitdem machen Anleger eher Kasse, eine größere Korrektur blieb bisher aber aus. Die Rally an der Wall Street hielt länger an: Noch am Vortag hatte der Dow Jones zunächst einen weiteren Rekord erklommen - dann jedoch war der US-Leitindex im späten Handel ins Minus gerutscht.

Anleger können sich bislang über einen rund 20-prozentigen Anstieg im Dax im Börsenjahr 2023 freuen. Ein großer Teil dieser Gewinne ist der Rally seit dem Zwischentief Mitte Oktober zu verdanken. Treiber waren die Hoffnungen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr, die durch die jüngsten Signale der US-Notenbank Fed neue Nahrung erhalten hatten.

Vor allem die Kurse im stark kreditfinanzierten Immobiliensektor hatten davon stark profitiert. Nun gehörte die Branche europaweit zu den größten Verlierern. Hierzulande gab der Kurs des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown um mehr als zwei Prozent nach. LEG, TAG Immobilien und Deutschlands größter Vermieter Vonovia verloren bis zu einem Prozent.

Commerzbank-Anteile führten mit drei Prozent Zuwachs die erste Börsenliga an. Wie das Institut bereits am Vorabend mitgeteilt hatte, darf nun mit Genehmigung der Europäischen Zentralbank das geplante neue Aktienrückkaufprogramm starten. Es hat ein Volumen von 600 Millionen Euro und wird Anfang Januar umgesetzt.