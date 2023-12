Dax startet mit Abschlägen in den Handel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 16.658 Zähler. "Mit dem Riss der Gewinnserie an der Wall Street dürfte es auch für den Dax schwer werden, die 17.000 Punkte in diesem Jahr nochmal zu erreichen", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Die US-Indizes hatten nach ihrer jüngsten Rally am Mittwoch deutlich schwächer geschlossen. Die Euphorie angesichts der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA verpuffte langsam. Der Dax hatte in der vergangenen Woche erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten kurzzeitig übersprungen.

Ihren Fokus richteten Investoren auf die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten, darunter die endgültigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal. Vorläufigen Schätzungen zufolge stieg es von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent. Die Wirtschaft hätte sich damit trotz der straffen Geldpolitik in den USA als überraschend robust erwiesen.

Zu den größten Verlierern zählten Siemens Energy mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. Auf der Gewinnerseite standen die Titel der Commerzbank mit einem Plus von fast zwei Prozent. Das Finanzinstitut darf Aktien im Volumen von bis zu 600 Millionen Euro zurückkaufen. Das Geldhaus erhielt nach eigenen Angaben die Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Maßnahme.

