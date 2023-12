DAX® - Wird der Schlussspurt zum Belastungsfaktor?

Auf die recht euphorische Börsenstimmung, verschiedene heißgelaufene Indikatoren (z. B. RSI) sowie die recht sportliche DAX®-Rally der letzten Wochen in einer Größenordnung von 2.300 Punkten hatten wir jüngst mehrfach hingewiesen. Im Verlauf des MACD liegt sogar ein handfestes Ausstiegssignal vor. All diesen Bremsfaktoren zum Trotz konnte der DAX® gestern zulegen. Geholfen hat dabei sicherlich das neue Allzeithoch beim Nasdaq-100® (16.800 Punkte) sowie das neue Jahreshoch beim S&P 500® (4.769 Punkte). Es ist nicht die Zeit für einen harten Korrekturimpuls – Stichwort: Weihnachts- bzw. Jahresendrally – doch ein gewisses „déjà-vu“ haben wir schon. Konkret: mit dem Jahresende 2017 als der RSI beim DAX® letztmalig ähnlich hoch notierte. Damals schlugen sich die deutschen Standardwerte zunächst weiter wacker, ehe sich der Jahresauftakt als herausfordernd herauskristallisierte. Eine Blaupause für 2024? Ein solches Ablaufmuster würde zumindest sehr gut zu den verhaltenen saisonalen Rahmenbedingungen passen. Mehr dazu in unserem großen technischen Jahresausblick!

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

