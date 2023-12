Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er knapp im Minus bei 16.733,05 Punkten geschlossen. Die Aktienanleger ließen die Hoffnung auf sinkende Zinsen zunächst hinter sich. Auch an der Wall Street ging es bergab.

Im Mittelpunkt steht am Donnerstag die Konjunktur in den USA. Das US-Handelsministerium legt am Nachmittag die endgültigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal vor. Vorläufigen Schätzungen zufolge stieg es von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent. Die Wirtschaft hätte sich damit trotz der straffen Geldpolitik in den USA als überraschend robust erwiesen. Experten erwarten, dass die BIP-Zahl auch final Bestand haben wird.

Zudem werden die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Anstieg auf 215.000 nach zuvor 202.000.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.733,05

Dax-Future

16.854,00

EuroStoxx50

4.533,82

EuroStoxx50-Future

4.551,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

37.082,00 -1,3 Prozent

Nasdaq

14.777,94 -1,5 Prozent

S&P 500

4.698,35 -1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

33.158,23 -1,5 Prozent

Shanghai

2.917,60 +0,5 Prozent

Hang Seng

16.620,91 +0,0 Prozent

