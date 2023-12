'EDEKA Bio Erbsensprossen' zurückgerufen - Bakterium gefunden

BERLIN (dpa-AFX) - Einige "EDEKA Bio Erbsensprossen" in der 100-Gramm-Schale sind zurückgerufen worden, um mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen durch ein Bakterium auszuschließen. Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Verbrauchsdatum 22.12.2023 und 23.12.2023, wie das Unternehmen Evers Specials mit Sitz in den Niederlanden mitteilte. Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wurde in dem Produkt das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen.

Listerien können unter anderem grippeähnliche Symptome mit Fieber und Durchfall auslösen. Schwangere, Kleinkinder sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können stärker davon betroffen sein. Vom Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten, wie es hieß.

Die Erbsensprossen wurden bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten. Die zurückgerufene Ware sei nun aus den Regalen entfernt worden. Wer eine solche Schale bereits gekauft hat, kann diese gegen Erstattung des Kaufpreises zurückbringen./sck/DP/he