EQS-News: comforte AG betont Wertschöpfungspotenziale von Cybersecurity-Lösungen / Datenzentrische Verschlüsselung als Faktor für mehr Umsatz und Gewinn

comforte AG betont Wertschöpfungspotenziale von Cybersecurity-Lösungen / Datenzentrische Verschlüsselung als Faktor für mehr Umsatz und Gewinn



20.12.2023

comforte AG betont Wertschöpfungspotenziale von Cybersecurity-Lösungen / Datenzentrische Verschlüsselung als Faktor für mehr Umsatz und Gewinn Wiesbaden, 20. Dezember 2023 – Die comforte AG, ein führender Anbieter für datenzentrische Cybersecurity-Lösungen, sieht die Wertschöpfungspotenziale von Datensicherheitsangeboten erheblich unterschätzt. In der Gesamtstrategie einer solchen Investition müssten diese gegenüber den Kostenaspekten stärker als bisher in den Mittelpunkt rücken. Michael Deissner, CEO der comforte AG: „Cybersecurity muss nicht nur Daten vor Missbrauch schützen, sondern auch zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und ein leistungsfähiger Business-Enabler sein." Das sei mit datenzentrischer Verschlüsselung heute bereits ohne Weiteres möglich, so Deissner. Datenzentrische Verschlüsselung, sogenannte Tokenisierung, eröffnet durch gezielte Datenaufbereitung neue Möglichkeiten in der Analyse, Verarbeitung und Nutzung von Daten. Bei voller Konformität mit den bestehenden rechtlichen Datenschutzbestimmungen wird dabei ein Gleichklang der Schutzinteressen von Kunden bezüglich ihrer Daten mit den operativen Interessen von Unternehmen an der Verwertung dieser Daten geschaffen. Deissner sieht in einem immer engeren regulatorischen Rahmen – Stichworte sind hier GDPR, NIS2 oder PCI DSS – den Grund, dass Unternehmen sich zunehmend scheuen, das Potenzial ihrer umfangreichen Datenbestände wertschöpfend zu nutzen. Datenzentrische Verschlüsselung der relevanten Datenbestandteile löse dieses Dilemma auf. „Die Daten können weiterhin in Echtzeit und unabhängig vom Speicherort genutzt werden und sie bleiben formattreu erhalten", macht Deissner klar und betont: „Gleichzeitig können Hacker die Daten in keiner Weise verwerten.“ Die comforte AG hat auf der Basis ausgiebiger Analysen mögliche Geschäftspotenziale für Kunden über deren gesamtes Produktportfolio hinweg identifiziert und klassifiziert und darauf aufbauend entsprechende Use Cases entwickelt. Die Ergebnisse werden künftig zentraler Bestandteil für weitere Produktinnovationen sein. Für Deissner ist offensichtlich: „Datenschutz und Datennutz gehen Hand in Hand!" Damit will er künftig noch stärkere Signale in den comforte-Märkten Banking & Finance, Insurance und Retail setzen: „Mit unserer datenzentrischen Verschlüsselung ergeben sich überzeugende erweiterte Anwendungsmöglichkeiten bei verschiedensten Nutzergruppen. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Vorteile noch stärker zu verdeutlichen und zu verankern.“ Dabei kann comforte auch auf seine Expertise aus über 500 Mandaten für renommierte internationale Unternehmen verweisen. Bereits heute wird die Mehrzahl der weltweiten Kreditkartentransaktionen mit datenzentrischer Verschlüsselung von comforte geschützt und zahlreiche führende internationale Finanz- und Industrieunternehmen setzen auf die Datensicherheitslösungen des deutschen Unternehmens. Über die comforte AG Die comforte AG ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von comforte, um sensible Daten zu schützen. Die Data Security Plattform von comforte lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei Daten zu entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich befinden. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz von unternehmenskritischen Systemen, ist die comforte AG der perfekte Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr wertvollstes Gut schützen: Ihre Daten. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. comforte AG: Thomas Stoesser, Executive Vice President, Marketing & Product Management E-Mail: t.stoesser@comforte.com Tel.: + 49 611 9319900 Wirtschaftsmedien: edicto GmbH

Axel Mühlhaus/Ralf Droz

E-Mail: rdroz@edicto.de Tel.: + 49 69 90550554

