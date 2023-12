EQS-News: EGGER Gruppe kann stabile Geschäftsentwicklung zum Halbjahr berichten

EQS-News: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

EGGER Gruppe kann stabile Geschäftsentwicklung zum Halbjahr berichten



20.12.2023 / 13:56 CET/CEST

EGGER Gruppe kann stabile Geschäftsentwicklung zum Halbjahr berichten

Mit einem konsolidierten Umsatz von 2,1 Mrd. Euro (–7,0 % zum Vorjahr) hat die EGGER Gruppe mit Stammsitz in St. Johann in Tirol (AT) das erste Halbjahr ihres Geschäftsjahres 2023/2024 (Stichtag 31. Oktober 2023) abgeschlossen. Das Unternehmensumfeld gestaltete sich herausfordernd aufgrund anhaltend hoher Inflation, hoher Zinsen, volatiler Rohstoffpreise und geopolitischer Krisen. Angesichts dieser Gemengelage zieht der Holzwerkstoffhersteller ein zufriedenes Resümee ob seiner stabilen Entwicklung im ersten Halbjahr 2023/2024.

Thomas Leissing, Sprecher der EGGER Gruppenleitung und verantwortlich für Finanzen/Verwaltung: „Die ersten sechs Monate unseres Geschäftsjahres haben uns viel abverlangt. Die anhaltend hohe Inflation in vielen Regionen, die verschärften Kapitalanforderungen in der Eigenheimbeschaffung und die weltweiten geopolitischen Unsicherheiten bedingten eine generelle Konsumschwäche und Nachfragerückgänge in fast allen Märkten. Wir verdanken es dem Einsatz unserer über 11.000 Mitarbeitenden, dass wir dennoch einen gruppenweiten Umsatz berichten können, der nur leicht rückläufig ausfiel. Insbesondere freuen wir uns, dass wir im abgelaufenen ersten Halbjahr 2023/2024 erfolgreich strategisch richtungsweisende Entscheidungen auf den Weg bringen konnten, wie den Erwerb unseres 22. Produktionsstandorts in Markt Bibart (DE) und das Klimaschutz-Bekenntnis der EGGER Gruppe zum Net Zero Ziel 2050.“

Nachfragerückgang zu verzeichnen Im ersten Halbjahr 2023/2024 erzielte die EGGER Gruppe einen Umsatz von 2.097,8 Mio. EUR (–7,0 % zum 1. Halbjahr 2022/2023) und ein EBITDA von 299,2 Mio. EUR (–15,4 % zum Vorjahreszeitraum). Die EBITDA-Marge beträgt 14,3 %, die Eigenkapitalquote liegt auf dem hohen Niveau von 44,9 %. Dieses Ergebnis spiegelt die hochvolatilen Rahmenbedingungen der vergangenen sechs Monate wider. Umsatz- und Ergebnisrückgänge betreffen überproportional die Produktbereiche Fußboden, OSB und Schnittholz. Der Vorjahreszeitraum war allerdings teilweise noch von einem außergewöhnlich guten Marktumfeld und Margenniveau geprägt. Die Produkte für den konstruktiven Holzbau und Fußboden sind nun direkt von der rückläufigen Bauindustrie betroffen. Positive Effekte auf die Umsatzentwicklung im Bereich der dekorativen Produkte für den Möbel- und Innenausbau ergaben sich aus dem erstmaligen Einbezug des Werks Caorso (IT), an dem EGGER seit Ende 2022 eine Mehrheitsbeteiligung hält. Darüber hinaus konnte das Werk in Lexington, NC (US) Mengensteigerungen durch den weiteren Marktausbau in den USA erreichen. Gesamt führten diese Effekte zu einem gruppenweiten Umsatz und Ergebnis leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Für den Klimaschutz: Der EGGER Weg zu Net Zero

Im abgelaufenen ersten Halbjahr wurde zudem der Grundstein für substanzielle Investitionen in den kommenden Jahren gelegt. Die EGGER Gruppe verabschiedete ihre Klimastrategie, die sich Net Zero 2050 zum Endziel setzt. EGGER verpflichtet sich, seine klimawirksamen Treibhausgas-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu reduzieren. Dabei setzt das Familienunternehmen klar auf Reduktion, nicht auf Kompensation außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette. Umfassende Maßnahmen in zahlreichen Bereichen des Unternehmens stehen auf der strategischen Agenda, richtungsweisende Zwischenziele bis 2030 wurden beschlossen. Bis 2030 werden die direkten Emissionen der eigenen Werke (Scope 1) um mindestens 30 %, die indirekten Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 2) um mindestens 40 % und die indirekten vor- und nachgelagerten Emissionen (Scope 3) um mindestens 10 % reduziert. Zur Umsetzung der Ziele sind unter anderem zusätzliche Biomassekraftwerke und Photovoltaik-Anlagen in Planung, um die Abkoppelung von fossilen Energieträgern weiter voranzutreiben. Die Details der Klimastrategie finden sich unter



Weiteres Wachstum: 22. Werk in Markt Bibart (DE)

Der Grundstein für einen weiteren Meilenstein in der EGGER Geschichte wurde durch die Übernahme des Spanplattenwerks in Markt Bibart (DE) gelegt. Mit diesem weiteren Standort im Kernmarkt Deutschland zählt die EGGER Gruppe nun 22 Werke. Am 8. September 2023 wurde der Kaufvertrag für das Werk unterzeichnet, das zuvor zur Rauch Gruppe gehörte. Das erfolgreiche Closing folgte Anfang November, also kurz nach Abschluss des ersten Geschäftshalbjahres.



Der EGGER Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 steht ab sofort Der gesamtwirtschaftliche Ausblick bleibt auch künftig mit großer Unsicherheit behaftet, weshalb EGGER seinem zweiten Geschäftshalbjahr 2023/2024 mit einer gedämpften Ergebniserwartung entgegenblickt. Der Holzwerkstoffhersteller rechnet, auch bedingt durch saisonale Effekte, mit einem weiteren Nachfragerückgang. EGGER sieht sich aber gut gerüstet, die aktuelle gesamtwirtschaftliche Eintrübung nicht nur erfolgreich zu überstehen, sondern sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Dabei kann sich das Familienunternehmen auf den Einsatz seiner mehr als 11.000 qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden und die fortgesetzte erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinen Kunden und Partnern weltweit verlassen. Gemeinsam mit ihnen ist EGGER überzeugt, die Vorteile seines nachhaltigen Geschäftsmodells, seiner starken finanziellen Basis und die Produktionsvorteile seiner hochmodernen Werke voll ausnutzen zu können.Der EGGER Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 steht ab sofort online zur Verfügung.

Über EGGER

Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen ist ein international führender Holzwerkstoffhersteller mit über 11.000 Mitarbeitenden und 22 Produktionsstandorten weltweit. EGGER ist Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für holzwerkstoffbasierende Fußböden und damit ein verlässlicher Partner der Möbelindustrie, des Holz- und Bodenbelagshandels sowie der Baumärkte. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erwirtschaftete die EGGER Gruppe einen Umsatz von 4,45 Mrd. Euro.

Der Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens steht bei EGGER stets im Mittelpunkt: Bereits heute stammen 65 % des eingesetzten Holzes aus Recycling oder Nebenprodukten. Am Ende ihrer langen Lebensdauer sind EGGER Produkte wiederum zum Großteil recyclingfähig und können von Neuem in den Kreislauf eingebracht werden. Mit dieser und vielen weiteren Maßnahmen arbeitet das Familienunternehmen laufend an seiner Zielsetzung, „Mehr aus der wertvollen Ressource Holz“ zu machen und damit nachhaltiges Leben und Arbeiten zu ermöglichen.

Halbjahresbilanz der EGGER Gruppe Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024: 2,1 Mrd. Euro (–7,0 % zum Vorjahr)

EBITDA betrug 299,2 Mio. Euro (–15,4 % zum Vorjahr)

Trotz herausfordernder Gemengelage stabile Entwicklung

Ausblick auf das zweite Halbjahr gedämpft

Strategische Meilensteine: Bekenntnis zu Net Zero 2050 und 22. Werk in Markt Bibart (DE)

Der EGGER Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 steht ab sofort online zur Verfügung.

Für Rückfragen:

EGGER Holzwerkstoffe GmbH

Katharina Wieser

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Österreich

T +43 5 0600-10128

katharina.wieser@egger.com

