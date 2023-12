EQS-News: Finanzierte Verfahren: Prozessfinanzierer Legal Finance SE erweitert Ansprüche

Emittent / Herausgeber: Legal Finance SE / Schlagwort(e): Prognose/Marktbericht

Finanzierte Verfahren: Prozessfinanzierer Legal Finance SE erweitert Ansprüche



20.12.2023 / 07:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Legal Finance SE gibt bekannt, dass in mehreren finanzierten Fällen neue Beweismittel und Fakten erlangt werden konnten, welche die Rechtsposition des von Legal Finance finanzierten Klägers stärken. Außerdem können die neuen Beweismittel in einem Fall dazu führen, dass der Anspruch um mehr als 100.000 EUR erweitert werden könnte. Wie üblich, kooperiert Legal Finance in den finanzierten Fällen mit dem prozessführenden Anwalt und stellt sein Netzwerk und seine Ressourcen zur Verfügung, um eine optimale Prozessführung zu unterstützen. Legal Finance greift jedoch nicht in die finanzierten Fälle ein, sondern ist grundsätzlich auf die Finanzierung beschränkt. Legal Finance prüft außerdem kontinuierlich neue, auch internationale Fälle in diversen Rechtsgebieten zur Finanzierung. Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Internet: www.LegalFinance.online E-Mail: info@legalfinance.online

Telefon: 069 8700184-10 Telefax: 069 8700184-19

Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03

Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).

