EQS-News: Greenliant erweitert sein eMMC NANDrive™-Portfolio um überaus langlebige SSDs der EX-Serie sowie kostengünstige SSDs der VX-Serie

Die EnduroSLC™ eMMC NANDrive EX-Serie erreicht jetzt 400.000 Programmier-/ Löschzyklen; die kostengünstige eMMC NANDrive VX-Serie funktioniert in einem großen Temperaturbereich SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 19. Dezember 2023 / Greenliant bietet seinen Kunden mit seiner neuen kostengünstigen VX-Serie jetzt eine noch umfassendere Palette zuverlässiger eMMC SSD (Solid State Drive)-Produkte. Die eMMC NANDrive™-VX-Serie in 153-BGA-Gehäusen mit hochwertigen NAND-Flash-Speichern, die 3 Bit pro Zelle speichern (TLC), steht mit Speicherkapazitäten von 16 GB, 32 GB und 64 GB zur Verfügung und unterstützt den Betrieb in großen Temperaturbereichen (-25 bis +85 Grad Celsius). Sie erreicht eine sequenzielle Lese- und Schreibleistung von bis zu 318 bzw. 227 MB/s und eine Lebensdauer von 3.000 Programmier-/Löschzyklen (P/E). Siehe die eMMC NANDrive-Informationen unter https://bit.ly/eMMC-SSD

„Unsere für einen großen Temperaturbereich ausgelegten eMMC NANDrive-SSDs der VX-Serie verbinden Erschwinglichkeit mit außergewöhnlicher Leistung und robusten Funktionen, um die unterschiedlichen Anforderungen von Industrie-, Netzwerk-, POS- und Transportanwendungen zu erfüllen“, so Arthur Kroyan, der Vice President für Geschäftsentwicklung und Marketing bei Greenliant. „Durch die Hinzunahme der VX-Serie haben die Kunden noch mehr Optionen zur Auswahl einer zuverlässigen eMMC-SSD, die zu ihren Spezifikationen hinsichtlich Preis, Leistung und Lebensdauer passt.“ Greenliant verstärkt seinen Einsatz für die Erfüllung der anspruchsvollsten Anforderungen an die Datenspeicherung und Langlebigkeit und hat die eMMC NANDrive EX-Serie durch die Nutzung von EnduroSLC™-Technologie aufgerüstet, um eine noch höhere Ausdauerleistung zu unterstützen. Alle für 50.000, 100.000 und 250.000 Programmier-/Löschzyklen (P/E) ausgelegten langlebigen eMMC NANDrive-SSDs der EX-Serie können jetzt 75.000, 150.000 beziehungsweise branchenführende 400.000 P/E-Zyklen erreichen. Mit einer Betriebstemperatur zwischen -40 und +85 Grad Celsius sind eMMC NANDrive-SSDs der EX-Serie ideal für schreibintensive Arbeitslasten und Umgebungen mit extremen Temperaturen und hoher Belastung geeignet. eMMC NANDrive-SSDs der EX-Serie sind als 100-BGA (2GB-4GB)- und 153-BGA (2GB-32GB)-Gehäuse erhältlich. Für Anwendungen mit erweiterter Lebensdauer sind SSDs der EX-Serie im Long-Term Availability (LTA)-Programm von Greenliant (https://bit.ly/SSD-LTA-program) enthalten, das den Kunden ein stabiles Portfolio an Datenspeicherprodukten mit hoher Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bietet. Das eMMC NANDrive-Portfolio umfasst auch die für den industriellen Temperaturbereich (-40°C bis +85°C) ausgelegte MX-Serie, mit NAND-Flash-Speichern, die 2 Bit pro Zelle speichern (MLC). eMMC NANDrive-SSDs der MX-Serie sind als 100-BGA (8GB)- und 153-BGA (8GB-64GB)-Gehäuse mit einer Lebensdauer von 5.000 P/E-Zyklen erhältlich. Verfügbarkeit Greenliant bemustert derzeit Kunden mit eMMC NANDrive-SSDs der VX-Serie und geht davon aus, die Serienproduktion im Januar 2024 aufnehmen zu können. eMMC NANDrive-SSDs der EX-Serie mit einer erweiterten Lebensdauer von 75.000, 150.000 und bahnbrechenden 400.000 P/E-Zyklen sind ab sofort versandbereit. Weitere Informationen zu eMMC NANDrive-Produkten erhalten Sie von einem Greenliant-Vertriebspartner unter: https://www.greenliant.com/sales. Über Greenliant Greenliant verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Design von Solid-State-Speichern und entwickelt weiterhin haltbare, zuverlässige und sichere Speicherlösungen für eingebettete Systeme und Rechenzentren von Unternehmen. Der Firmensitz befindet sich im Silicon Valley und das Unternehmen verfügt über Produktentwicklungszentren in Santa Clara, Peking, Shanghai, Xiamen and Hsinchu. https://www.greenliant.com. Greenliant, das Greenliant-Logo, NANDrive und EnduroSLC sind Marken von Greenliant. Alle anderen hier verwendeten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. QUELLE: Greenliant

