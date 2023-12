EQS-News: P&P Group verkauft insgesamt 49 Wohnungen in Erfurt und Zwickau an private Investoren - Angebote des Projektentwicklers bei Anlegern unverändert gefragt

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

Fürth/Erfurt/Zwickau, 20. Dezember 2023 – Der Immobilieninvestor und -entwickler P&P Group verkauft insgesamt 49 Wohnungen in den ostdeutschen Städten Erfurt und Zwickau an private Investoren. „Trotz der schwachen Konjunktur und aktueller Probleme der Immobilienbranche sind unsere Projekte dank stabiler wirtschaftlicher Kalkulationen, guter Standorte und attraktiver Renditen weiter gefragt“, betont Eva-Maria Zurek, CEO der P&P Group: „Und zwar nicht nur in unseren hauptsächlichen Märkten, den Metropolregionen Nürnberg und München, sondern auch bei einigen Projekten in Ostdeutschland.“ Die jetzt verkauften Wohnimmobilien in Erfurt und Zwickau erfüllen genau diese Kriterien. Sie sind voll vermietet und bieten hochwertige Immobilienqualität sowie weiteres Wertsteigerungspotenzial. Ein gutes Beispiel sind die neun Wohnungen mit insgesamt 460 Quadratmetern Fläche in der Staufenbergallee im beliebten Erfurter Wohnstadtteil Krämpfervorstadt. Dank hervorragender Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten und zahlreichen Dienstleistungsangeboten in der Nähe gibt es für solche Immobilien durch Mieter und Investoren eine hohe Nachfrage. Die kompakten Wohneinheiten mit je rund 45 Quadratmetern in dem modernisierten, ursprünglich in der Gründerzeit Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Mehrfamilienhaus, ist aktuell besonders begehrt. Pluspunkte sind auch die bei allen Einheiten vorhandenen Balkone und der großzügige, für eine gemeinschaftliche Nutzung angelegte Garten. Die fußläufige Entfernung zu zwei Bildungsangeboten in der thüringischen Landeshauptstadt – der Fachhochschule Erfurt und der Privathochschule „IU Internationale Hochschule“ – macht die Lage auch für dort beschäftigtes Personal attraktiv. Das war schon in der Vergangenheit bei der P&P Group und ist auch künftig bei dem neuen Eigentümer ein Garant für gut kalkulierbare Erträge. Ebenfalls vollvermietet sind in der Nordvorstadt von Zwickau insgesamt 40 denkmalgeschützte Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, welche die P&P Group in der Kurt-Eisner-Str. verkauft hat. Die modernisierten Immobilien mit 2.725 Quadratmetern Wohnfläche stammen ursprünglich aus den 1950er Jahren. In dieser Wohngegend der Nordvorstadt ist die Wohnimmobilie umgeben von einer jugendstil- und gründerzeitgeprägten Architektur. In den nächsten Jahren wird es für Investoren weitere zahlreiche interessante Projektentwicklungen bei der P&P Group geben. Bis Ende 2024 wird das Unternehmen insgesamt zehn Bauprojekte mit mehr als 1.500 Wohnungen in den Metropolregionen Nürnberg und München starten. Zudem stellt die P&P Group weitere 100 Millionen Euro für dortige Ankäufe von Grundstücken und Bestandsgebäuden mit Revitalisierungspotential zur Verfügung.

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem gesamten Transaktionsvolumen von mehr als 3,2 Milliarden Euro und mit aktuell rund 100 Mitarbeitern deckt die P&P Group als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung und die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.

