EQS-News: WTS Advisory berät Depenbrock Gruppe bei der Übernahme sämtlicher Anteile an der HBL Lorenz Service

München, im November 2023 WTS Advisory AG („WTS“) begleitete als M&A-Berater exklusiv die Depenbrock Gruppe bei der Akquisition sämtlicher Anteile der HBL Lorenz Service Gesellschaft mbH, welche ihren Hauptsitz im niedersächsischen Quakenbrück hat. Das Closing erfolgte im Oktober 2023. Die familiengeführte Depenbrock Gruppe ist ein führendes Bauunternehmen mit Fokus auf die Bereiche Hoch- und Tiefbau sowie Hafen- und Wasserbau aus dem westfälischen Stemwede. Das Unternehmen ist vertrauensvoller Partner und Generalunternehmer seiner Kunden von insgesamt 16 Standorten in Deutschland, Dänemark und Polen aus für die gesamte Wertschöpfungskette einer Immobilie von der Planung über die Errichtung bis hin zur Finanzierung und Bewirtschaftung. Mit der Akquisition erweitert die Depenbrock Gruppe ihre Kompetenz im Tiefbaubereich um den Bereich der Horizontalspülbohrtechnik. Das Unternehmen soll als eigenständiges Unternehmen am Markt bestehen bleiben. Über die HBL Lorenz Service Die Firma HBL Lorenz Service Gesellschaft mbH bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten als Spezialunternehmen Horizontalbohrungen in grabenloser Ausführung an. Das Unternehmen operiert im gesamten Bundesgebiet sowie im europäischen Ausland. Als Fachunternehmen für Horizontal-Spülbohrtechnik, inkl. einem entsprechendem Gerätepark, unterstützt das Unternehmen Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie Tief- und Rohrleitungsbauunternehmen bei all ihren Problemstellungen rund um den grabenlosen Tiefbau. Das horizontale Spühlbohrverfahren findet in Europa vor allem Einsatz bei der grabenlosen Verlegung von Versorgungskabeln sowie Gas- und Wasserrohrleitungen, bei Bahn- und Straßenunterquerungen, im Bau von Dükern und in vielen weiteren Sonderfällen. Ein Bohrsystem besteht aus einem Versorgungs-LKW mit Hydraulik-Aggregat und Vorratstank sowie einem mobilen Bohrgerät. Das Bohrwerkzeug besteht aus einzeln verschraubten, richtungsorientierten Hohlbohrgestängen und einem mit Düsen bestückten Bohrkopf. Transaktion „Das Team, das Know-how und die Spezialtechnik von HBL Lorenz Service erweitern und vertiefen unser Leistungsangebot, besonders beim Kabeltiefbau“, erläutert Dipl.-Ing. Karl-Heinrich Depenbrock, geschäftsführender Gesellschafter der Depenbrock Gruppe, die Hintergründe der Transaktion. Damit sei das Unternehmen künftig noch besser aufgestellt für die unterirdische Verlegung von Stromkabeln, die sich bereits heute durch hohe Nachfrage auszeichne. „Aktuell arbeiten wir beispielsweise für unseren Kunden TenneT am Bau der Stromtrasse SuedLink.“ Ein signifikanter Anteil der Kabeltrasse, so Depenbrock, wird im Horizontalspülbohrverfahren in geschlossener Bauweise gebaut. Speziell dabei könne das neue Tochterunternehmen optimal unterstützen. WTS hat die Depenbrock Gruppe als M&A-Berater begleitet und konnte den Kauf der HBL Lorenz im Rahmen eines bilateralen M&A-Prozesses strukturieren, verhandeln und erfolgreich mit seinem Mandanten abschließen. Das WTS Deal-Team bestand aus Sven-Roger von Schilling, Dr. Heiko Frank, Viktor Peters und Justus Quack. Über die WTS Advisory AG WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur „Next Generation Finance“. WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren Buy-Side und Sell-Side Services, M&A Transaktionen, sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung. Transaktionsteam Dr. Heiko Frank, Partner

Sven-Roger von Schilling, Partner

Justus Quack, Director

Viktor Peters, Manager Kontakt WTS Advisory AG

