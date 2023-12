Gewinnmitnahmen belasten den Dax

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger auch am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Nach einem bereits schwächeren Auftakt stand der deutsche Leitindex Dax gegen Mittag mit 0,57 Prozent im Minus bei 16.637,55 Punkten. Dabei belastete auch das abrupte Ende der Weihnachtsrally an den US-Börsen, wo der Dow Jones am Vortag im späten Handel tief ins Minus gefallen war.

Im Sog der schwachen Vorgaben aus Übersee ging es am Donnerstag für den MDax der mittelgroßen Unternehmen zuletzt um 0,87 Prozent nach unten auf 27.114,86 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,59 Prozent auf 4507,28 Zähler ein.

Vor allem die Kurse im stark kreditfinanzierten Immobiliensektor hatten in den vergangenen Wochen massiv von der Hoffnung auf ein niedrigeres Zinsniveau profitiert. Nun gehörte die Branche zu den größten Verlierern. Der Kurs des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown gab um rund drei Prozent nach. LEG, TAG Immobilien und Deutschlands größter Vermieter Vonovia verloren bis zu 1,6 Prozent.

Ähnlich erging es den Autobauern, auch hier forderte die jüngste Kursrally im Sektor ihren Tribut. Schlusslicht im Dax waren mit minus 2,1 Prozent die Anteile an der Porsche Holding, BMW und Volkswagen verloren ähnlich stark. Für Mercedes-Benz ging es um knapp eineinhalb Prozent nach unten.

Commerzbank-Anteile führten die erste Börsenliga an, gaben im Verlauf einen Teil ihrer Anfangsgewinne aber ab und notierten zuletzt noch 1,4 Prozent fester. Hier trieb die Aussicht auf baldige Aktienrückkäufe im Volumen von 600 Millionen Euro den Kurs.

Unter den schwächsten MDax-Werten fanden sich nach der Streichung einer Kaufempfehlung von Warburg Research die Aktien des Kupferproduzenten Aurubis wieder. Sie büßten einen Tag nach der Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen rund vier Prozent ein.