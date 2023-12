Kanada lässt ab 2035 nur noch Fahrzeuge ohne CO2-Ausstoß zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ottawa (Reuters) - Die kanadische Regierung hat am Dienstag die endgültigen Vorschriften zum Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge veröffentlicht.

Demnach dürfen keine ab 2035 verkauften Personenwagen, SUVs, Crossover oder leichte Nutzfahrzeuge noch CO2 ausstoßen. Als Zwischenziele sind festgelegt, dass bis 2026 emissionsfreie Fahrzeuge mindestens ein Fünftel und bis 2030 mindestens 60 Prozent aller verkauften Autos ausmachen. Branchenvertretern zufolge machten E-Autos im dritten Quartal gut zwölf Prozent der Neuwagenverkäufe in Kanada aus. Die Regeln wurden erstmals 2021 vorgestellt. Der Verkehr macht etwa 22 Prozent der kanadischen Treibhausgas-Emissionen aus.

Die kanadische Autoindustrie kritisiert die Vorschriften als zu ehrgeizig. Sie verweist auf die höheren Kosten für E-Fahrzeuge und ein besonders in ländlichen Gebieten löchriges Ladenetz. "Die Kanadier zum Kauf von E-Autos zu zwingen, die sie sich nicht leisten oder die sie nicht aufladen können, wird ein in Kanada hausgemachter politischer Misserfolg", sagte bereits am Freitag Tim Reuss, Präsident des kanadischen Autohändler-Verbandes. Aus Rücksicht auf die abgelegenen Regionen in Norden, wo die Kälte die Effizienz von Batterien schmälert, werden Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) mit einer rein elektrischen Reichweite von 80 Kilometer oder mehr auch nach 2035 zugelassen.

Die neuen kanadischen Regeln ähneln denen in Kalifornien. In dem US-Bundesstaat müssen ab 2035 100 Prozent der verkauften Neuwagen PHEV oder E-Autos sein oder mit Wasserstoff betrieben werden. Insgesamt haben sich 17 der 50 Bundesstaaten darauf geeinigt, die Vorschriften zu übernehmen. Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt mit etwa 28 Mal der Fläche Deutschlands. Die Bevölkerung ist jedoch mit 40 Millionen Einwohnern allerdings etwa halb so groß.

