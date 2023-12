Bericht - US-Regierung prüft höhere Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Die US-Regierung erwägt einem Medienbericht zufolge höhere Zölle für einige Waren aus China, darunter Elektrofahrzeuge.

Das berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach soll Anfang nächsten Jahres eine Überprüfung der Zölle abgeschlossen werden. Eine Gruppe von US-Abgeordneten hatte die Regierung im November aufgefordert, die Zölle auf in China hergestellte Fahrzeuge zu erhöhen. Auch soll geprüft werden, ob chinesische Unternehmen daran gehindert werden können, Waren von Mexiko aus in die Vereinigten Staaten zu exportieren. Das Büro des US-Handelsbeauftragten und der Nationale Sicherheitsrat reagierten zunächst nicht auf eine Reuters-Anfrage nach einer Stellungnahme.

Chinas Fahrzeugexporte sind in den vergangenen Jahren aufgrund von Überkapazitäten und einer nachlassenden Inlandsnachfrage gestiegen. Der China Merchants Bank International zufolge sollen sie im kommenden Jahr voraussichtlich um 25 Prozent auf 5,3 Millionen Einheiten zulegen.

Auf chinesische Autos werden derzeit Zölle in Höhe von 25 Prozent erhoben. Sie wurden während der Präsidentschaft von Donald Trump eingeführt und von seinem Nachfolger Joe Biden verlängert. Die Regierung erwägt dem Bericht zufolge auch eine Senkung der Zölle auf einige chinesische Konsumgüter, die als strategisch nicht wichtig angesehen werden.

Ausländische Autohersteller, darunter Tesla, nutzen China ebenfalls als wichtiges Exportzentrum. US-Abgeordnete haben bereits früher darauf hingewiesen, dass heimische Autohersteller Fahrzeuge aus chinesischer Produktion in die Vereinigten Staaten exportieren. Das sei ein Zeichen dafür, dass die derzeitigen Einfuhrzölle nicht ausreichten.

Auch die EU-Kommission sieht die heimische Autobranche durch günstigere E-Autos aus China in Gefahr. Sie prüft deshalb Anti-Dumping-Zölle. Die EU-Kommission erwartet wegen des Kostenvorteils einen Anstieg des Marktanteils chinesischer Autobauer bei Elektroautos in Europa von derzeit acht Prozent auf 15 Prozent in zwei Jahren.

