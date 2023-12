Dax-Anleger machen vor Weihnachten Kassen

Frankfurt (Reuters) - Kurz vor Weihnachten treten die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die Bremse.

Der Dax verlor am Donnerstag bis zu 0,6 Prozent auf 16.625 Zähler und entfernte sich damit weiter von der 17.000er Marke, die er in der vergangenen Woche erstmals in seiner Geschichte übersprungen hatte. Der EuroStoxx50 gab 0,5 Prozent nach. Einige Anleger nähmen vor dem Fest offenbar Gewinne mit, sagte ein Börsianer. Auf Jahressicht kommt der deutsche Leitindex auf ein Plus von gut 20 Prozent. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA und im Euro-Raum hatten die Rally am deutschen Aktienmarkt zuletzt deutlich angefacht.

"Nach der Zinssenkungseuphorie, ausgelöst durch die letzte US-Notenbanksitzung, interessiert man sich an der Börse jetzt für den Zeitpunkt, wann mögliche Zinssenkungen ihre Wirkung entfalten", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) im Frühjahr die Leitzinsen ein erstes Mal senken sollte, dürfte der Effekt erst Monate später zu spüren sein. "In der Zwischenzeit kann sich das Wachstum weiter abgekühlt haben", meint Stanzl.

KÖNNEN DIE NOTENBANKEN DIE HOHEN ERWARTUNGEN ERFÜLLEN?

Ob sich die hohen Erwartungen einer raschen geldpolitischen Lockerung jedoch überhaupt erfüllen, steht in den Sternen. Die Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, war Spekulationen auf baldige Zinssenkungen im Euro-Raum zuletzt entgegen getreten. Auch US-Währungshüter versuchten die Euphorie an den Börsen in den vergangenen Tagen zu dämpfen. Angesichts der Ungewissheit bezüglich des weiteren Zinspfads traten der Greenback und der Euro auf der Stelle. Der Dollar-Index lag bei 102,37 Zählern, die Gemeinschaftswährung bei 1,0940 Dollar.

Eindeutiger waren die Bewegungen am Anleihenmarkt. Dort gingen die Renditen wegen der anhaltenden Zinsspekulationen weiter in den Keller - die Verzinsung der zehnjährigen italienischen Bonds fiel um vier Basispunkte auf 3,566 Prozent, den niedrigsten Stand seit Ende August 2022. Die Rendite der deutschen Pendants markierte mit 1,946 Prozent ein frisches Neun-Monats-Tief.

Neue Hinweise zur künftigen Zinspolitik erhofften sich die Anleger von den am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten, darunter die endgültigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal. Vorläufigen Schätzungen zufolge stieg das BIP von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent. Die Wirtschaft hätte sich damit trotz der straffen Geldpolitik in den USA als überraschend robust erwiesen.

COMMERZBANK IM AUFWIND - GRÜNES LICHT FÜR AKTIENRÜCKKAUF