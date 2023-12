Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,12 Prozent auf 137,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 1,96 Prozent. Am Vortag war sie erstmals seit März unter die Marke von zwei Prozent gefallen.

Der Anleihemarkt fand keine klare Richtung. Nach schwachen US-Wirtschaftsdaten legten die Kurse kurzzeitig zu. Sie gerieten dann jedoch rasch unter Druck. In den USA fiel das Wirtschaftswachstum im Sommerquartal niedriger aus als bisher bekannt. Zudem wurde der Preisauftrieb schwächer, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed besonders beachteten Indikator PCE. Die Daten machen Zinssenkungen der Fed etwas wahrscheinlicher.

In der Eurozone wurden nur wenige Daten veröffentlicht. Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich zum Jahresende hin etwas verbessert. Das vom Statistikamt Insee erhobene Geschäftsklima stieg etwas an. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet./jsl/he