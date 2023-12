dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger machen erst einmal Kasse

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd dürften am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt prägen. Damit würde sich die Tendenz der US-Börsen vom Vorabend fortsetzen. Dort war der Leitindex Dow Jones Industrial im späten Handel noch mit 1,3 Prozent ins Minus abgerutscht, nachdem er zuvor ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte. Leichte Konjunktursorgen hatten überwogen, nachdem die Anleger zuvor wochenlang die Aussicht auf sinkende Zinsen gefeiert hatten. Der Dax wurde am Morgen vom Broker IG 0,4 Prozent niedriger taxiert auf 16 665 Zähler. Damit dürfte sich die Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer bei knapp über 17 000 Punkten ein Rekordhoch erreicht, seitdem war unterm Strich im Grunde Stagnation die Devise. Anleger dürfen sich indes noch immer über einen rund 20-prozentigen Anstieg des Dax im Börsenjahr 2023 freuen.

USA: - VERLUSTE - Angesichts der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen haben die Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen deutlich im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 hatten sich zwar zunächst auf weitere Höchststände geschleppt, doch im späten Handel nahm die Nervosität der Anleger spürbar zu. Befürchtet wird ein wirtschaftlicher Abschwung. Der VIX-Index, der die Schwankungsintensität an den Aktienbörsen misst, war zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende November gesprungen. Der Dow fiel am Ende um 1,27 Prozent auf 37 082,00 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,47 Prozent auf 4698,35 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,53 Prozent auf 16 554,16 Zähler nach unten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Im Sog von Gewinnmitnahmen an den US-Börsen nach deren starkem Lauf hat die japanische Börse am Donnerstag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,6 Prozent tiefer. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt hingegen um 0,9 Prozent, während der Hang-Seng-Index in Hongkong leicht nachgab.

DAX 16733,05 -0,07% XDAX 16615,53 -0,95% EuroSTOXX 50 4533,82 -0,03% Stoxx50 4082,18 0,19% DJIA 37082,00 -1,27% S&P 500 4698,35 -1,47% NASDAQ 100 16554,15 -1,53%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 137,87 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0946 0,13% USD/Yen 142,99 -0,52% Euro/Yen 156,51 -0,39%

ROHÖL:

Brent 79,62 -0,08 USD WTI 74,10 -0,12 USD

