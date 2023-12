EQS-News: MEC Group erwirbt die Mehrheit am Aufdachentwickler EnergieSun

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Joint Venture

MEC Group erwirbt die Mehrheit am Aufdachentwickler EnergieSun



21.12.2023 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die in Düsseldorf ansässige MEC Group GmbH erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an dem PV-Aufdachentwickler EnergieSun aus Osnabrück. Mit dem Erwerb erweitert die MEC Group ihr Portfolio im Umfeld der erneuerbaren Energien durch die Bereiche Solar-Aufdachanlagen, Luftwärmepumpen, Batteriespeicher und Ladesäulen. Capcora unterstützte die Gesellschafter von EnergieSun als exklusiver M&A Berater. Beide Parteien haben Stillschweigen über die Details dieser Transaktion vereinbart.



EnergieSun ist ein führendes Unternehmen in Deutschland für die Installation von Photovoltaik-Aufdachanlagen, welches sich ursprünglich auf das Privatkundensegment fokussierte. Heute erstreckt sich das Leistungsspektrum von kleinen kWp-Anlagen bis zu mehreren MWp-Anlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eine umfassende Palette von Energiedienstleistungen an, darunter Luftwärmepumpen, Batteriespeicher und Ladesäulen. Mit einem engagierten Team von rund 60 Mitarbeitern führt EnergieSun Installationen, sowohl mit eigenem Fachpersonal als auch in Zusammenarbeit mit bewährten Subunternehmern, durch. In Hochzeiten realisierte das Unternehmen erfolgreich bis zu 200 Aufdachanlagen pro Monat.



Insbesondere das starke Wachstum veranlasste das Unternehmen, nach einem Co-Investor zu suchen, um die erforderliche Professionalisierung weiter voranzutreiben. Die Gesellschafter legten bei der Auswahl eines geeigneten Partners besonderen Wert auf die strategische Ausrichtung des potenziellen Investors. Die MEC Group zeichnete sich als idealer Partner aus, da das Unternehmen langjährige Erfahrungen in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement, Digitalisierung und Organisationsentwicklung mit fundiertem Verständnis für erneuerbare Energien kombiniert.



"Der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an EnergieSun ermöglicht es uns, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Hier können wir unsere umfassenden Kompetenzen einbringen und das Wachstum der EnergieSun absichern. Dies stellt eine strategisch äußerst wertvolle Erweiterung zu unserem bestehenden Portfolio und unserer langfristigen Unternehmensstrategie dar.," sagt Alexander Dierkes, Geschäftsführer der MEC Group.



"Wir sind erfreut, einen leistungsstarken Partner für unser zukünftiges Wachstum gefunden zu haben. Unser herzlicher Dank geht an Capcora für ihren schnellen und professionellen Prozess." kommentierte Yannick Perßon, CEO von EnergieSun. René Ohme, Gründer und Gesellschafter ergänzt: „Der Einstieg der MEC Group wird uns dabei helfen, unsere Professionalisierung voranzutreiben, Aufträge effizient abzuarbeiten und unser Wachstumstempo zu beschleunigen.“



"EnergieSun hat frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und rechtzeitig den Prozess mit Capcora in Gang gesetzt, um Unterstützung für das zukünftige Unternehmenswachstum zu erhalten. Wir freuen uns, dieses Joint Venture erfolgreich strukturiert zu haben und sind stolz darauf, EnergieSun auf ihrem Weg zur Zielerreichung begleitet zu haben." erklärt Henning Prigge, Director bei Capcora.



Rechtlich wurde EnergieSun von der Kanzlei Watson Farley Williams, Carolin Woggon und Cathleen Haack-Asey, beraten, während MEC Group mit der Kanzlei von Ilsemann | Helms, Julian von Ilsemann und Gunnar Helms, LL.M. (Durham), zusammenarbeitete.



Über MEC Group

Die MEC Group ist ein renommiertes Beteiligungsunternehmen, in dessen Zentrum ein innovatives und lösungsorientiertes Beratungsunternehmen mit umfassender Expertise und fundiertem Branchen-Know-how, überwiegend im Automobil-, Telekomunikations- und Energiesektor steht. Ein weiterer Schwerpunkt der MEC Group ist die Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien mit Fokus auf PV-Freiflächenanlagen sowie PV-Dachanlagen.

Die MEC Group begleitet, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, Kundenprojekte von der Konzeption über die Planung bis hin zur nachhaltigen Umsetzung von Projektzielen und sichert so deren Unternehmenserfolg ab.

www.mec-group.com



Über EnergieSun

EnergieSun ist ein renommiertes Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Installation von Photovoltaik-Aufdachanlagen und erneuerbare Energiedienstleistungen spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf das Privatkundensegment bietet das Unternehmen eine breite Palette nachhaltiger Energielösungen an, darunter Luftwärmepumpen, Batteriespeicher und Ladesäulen. Das erfahrene Team von etwa 60 Mitarbeitern zeichnet sich durch die erfolgreiche Umsetzung von Projekten und hohe Kundenzufriedenheit aus.

www.energiesun.de



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com EnergieSun ist ein führendes Unternehmen in Deutschland für die Installation von Photovoltaik-Aufdachanlagen, welches sich ursprünglich auf das Privatkundensegment fokussierte. Heute erstreckt sich das Leistungsspektrum von kleinen kWp-Anlagen bis zu mehreren MWp-Anlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eine umfassende Palette von Energiedienstleistungen an, darunter Luftwärmepumpen, Batteriespeicher und Ladesäulen. Mit einem engagierten Team von rund 60 Mitarbeitern führt EnergieSun Installationen, sowohl mit eigenem Fachpersonal als auch in Zusammenarbeit mit bewährten Subunternehmern, durch. In Hochzeiten realisierte das Unternehmen erfolgreich bis zu 200 Aufdachanlagen pro Monat.Insbesondere das starke Wachstum veranlasste das Unternehmen, nach einem Co-Investor zu suchen, um die erforderliche Professionalisierung weiter voranzutreiben. Die Gesellschafter legten bei der Auswahl eines geeigneten Partners besonderen Wert auf die strategische Ausrichtung des potenziellen Investors. Die MEC Group zeichnete sich als idealer Partner aus, da das Unternehmen langjährige Erfahrungen in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement, Digitalisierung und Organisationsentwicklung mit fundiertem Verständnis für erneuerbare Energien kombiniert."Der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an EnergieSun ermöglicht es uns, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Hier können wir unsere umfassenden Kompetenzen einbringen und das Wachstum der EnergieSun absichern. Dies stellt eine strategisch äußerst wertvolle Erweiterung zu unserem bestehenden Portfolio und unserer langfristigen Unternehmensstrategie dar.," sagt Alexander Dierkes, Geschäftsführer der MEC Group."Wir sind erfreut, einen leistungsstarken Partner für unser zukünftiges Wachstum gefunden zu haben. Unser herzlicher Dank geht an Capcora für ihren schnellen und professionellen Prozess." kommentierte Yannick Perßon, CEO von EnergieSun. René Ohme, Gründer und Gesellschafter ergänzt: „Der Einstieg der MEC Group wird uns dabei helfen, unsere Professionalisierung voranzutreiben, Aufträge effizient abzuarbeiten und unser Wachstumstempo zu beschleunigen.“"EnergieSun hat frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und rechtzeitig den Prozess mit Capcora in Gang gesetzt, um Unterstützung für das zukünftige Unternehmenswachstum zu erhalten. Wir freuen uns, dieses Joint Venture erfolgreich strukturiert zu haben und sind stolz darauf, EnergieSun auf ihrem Weg zur Zielerreichung begleitet zu haben." erklärt Henning Prigge, Director bei Capcora.Rechtlich wurde EnergieSun von der Kanzlei Watson Farley Williams, Carolin Woggon und Cathleen Haack-Asey, beraten, während MEC Group mit der Kanzlei von Ilsemann | Helms, Julian von Ilsemann und Gunnar Helms, LL.M. (Durham), zusammenarbeitete.Die MEC Group ist ein renommiertes Beteiligungsunternehmen, in dessen Zentrum ein innovatives und lösungsorientiertes Beratungsunternehmen mit umfassender Expertise und fundiertem Branchen-Know-how, überwiegend im Automobil-, Telekomunikations- und Energiesektor steht. Ein weiterer Schwerpunkt der MEC Group ist die Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien mit Fokus auf PV-Freiflächenanlagen sowie PV-Dachanlagen.Die MEC Group begleitet, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, Kundenprojekte von der Konzeption über die Planung bis hin zur nachhaltigen Umsetzung von Projektzielen und sichert so deren Unternehmenserfolg ab.EnergieSun ist ein renommiertes Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Installation von Photovoltaik-Aufdachanlagen und erneuerbare Energiedienstleistungen spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf das Privatkundensegment bietet das Unternehmen eine breite Palette nachhaltiger Energielösungen an, darunter Luftwärmepumpen, Batteriespeicher und Ladesäulen. Das erfahrene Team von etwa 60 Mitarbeitern zeichnet sich durch die erfolgreiche Umsetzung von Projekten und hohe Kundenzufriedenheit aus.Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.